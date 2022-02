Nemám ráda legíny pod sukně a extrémní mini, říká módní návrhářka

Co by měly nosit české ženy nad padesát let?

To je více méně právě moje klientela! Hodně často po mně žádají kostýmky, kabáty, kvalitní, využitelné, nositelné věci, většinou na denní nošení.

Jaký styl se pro ně hodí?

Nechci říkat, že by měly nosit vyloženě něco usedlejšího, ale jejich styl, v němž se budou cítit dobře a který je udělá ještě víc šik, by měl mít nějakou štábní kulturu. Důležitý je správně vybraný střih... aspektů je spoustu a každá žena v pokročilejším věku má už své zažité potřeby a představy. Čím jsme starší, tím víc od sebe očekáváme. Uspokojit starší ženy je samozřejmě těžší.

V čem ženy v módě nejvíc chybují?

Nemám ráda extrémní minisukně a už vůbec legíny pod sukně, to mi přijde jako úplný úlet. Hlavně klientkám radím, aby zvolily správnou velikost, aby měly oblečení ušité na míru. Ve výsledku ani tak nejde o konkrétní módní kousek, ale o to outfit nastylovat, naskládat tak, aby ladil. Pokud si někdo myslí, že mu nějaká konkrétní věc či střih nesluší, nemusí to být pravda. Možná je to jen tím, že si nevybral dobrou velikost.

A co další tak trochu ryze české téma: kozačky a minišaty?

Za mě ne!

Módní domy teď nabízejí variantu s nákoleníky k šatům...

Když se to správně pojme, tak proč ne. Výsledek je třeba citlivě doladit. Já bych k tomu oblékla minišaty oversized střihu nebo se zdůrazněným pasem. Vzít si k tomu jakoukoliv sukni, kterou zrovna módní domy preferují, by už asi na mě bylo moc komplikované. Je to však otázka vkusu a stylu.

Co vás při tvorbě nejvíce inspiruje?

Pokud vytvářím modely přímo pro klientku, pak je to ona sama. Ve chvíli, kdy se rodí nová kolekce, tak jsou to většinou materiály, určitá nálada nebo to, co si myslím, že trh aktuálně potřebuje. Hodně se zaměřujeme na udržitelné materiály, na kvalitu, která v šatníku vydrží co nejdéle.

Jste návrhářkou pro všechny, nebo jen pro určitou klientelu?

Myslím si, že pokud opravdu někdo stojí o kvalitní oblečení, je také schopný si na to našetřit. Jsem ráda za každou klientku, která si může do svého šatníku dovolit pořídit alespoň jeden kvalitní kousek, který bude mít ráda.

Ovlivnil vás v tvorbě některý z proslavených „nekonečných“ televizních seriálů jako třeba Dallas či Dynastie?

Nebyly to úplně mé oblíbené seriály, ale když tak přemýšlím, který seriál mě ovlivnil v módě, tak samozřejmě Sex ve městě. V Carrie se vyloženě vidím, to je přesně můj styl.