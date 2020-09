Anti-aging kosmetika: opravdu fungují omlazující krémy?

Hned na úvod musí zaznít razantní ne. Ne, vskutku nejde o klamavou reklamu. Anti-aging péče má totiž specifické složení. Obsahuje látky, které cíleně pronikají do různých vrstev kůže, a tak účinně odvracejí přirozený proces stárnutí.

Mezi nejznámější silně omlazující látky patří zejména Retinol, kyselina hyaluronová, peptidy, vitamin E a C, alfa-hydroxykyseliny (AHA), atd.

Už dnes je pozdě

Je všeobecně známo, že ženy mezi 25 a 35 lety jsou aktivní a plné života, avšak ve své kosmetické péči se stárnutím příliš nezaobírají. Není důvod, myslí si. A to je chyba. Smířit se se ztraceným mládím není snadné, avšak čím dříve přijmete tento fakt, tím lépe.

Právě po 25. roce života se aktivita kožních buněk začíná postupně snižovat. S věkem se proces obnovy buněk nejen snižuje, takže se objevují první vrásky, současně se zpomaluje regenerace či produkce kyseliny hyaluronové a kolagenu, a tak dochází k ochabování kontur pleti.

Tajemstvím úspěchu je každodenní ranní i večerní rutina v péči o pleť, kdy jednotlivé kroky na sebe navazují, vzájemně se podporují a zvyšují tak své účinky. A jak to vypadá v praxi? Po vyčištění pleti aplikujte omlazující séra a následně pak denní nebo noční péči. Dále je důležité aspoň jednou týdně dopřát si masáž obličeje, která uvolňuje mimické svaly v obličeji, které způsobují vrásky. Jemný tlak navíc stimuluje krevní oběh a zvyšuje produkci kolagenu.

Zajímejte se

Anti-age kosmetických řad nalezneme nespočet. Jenže jak vybrat ten správný produkt? Můžete se optat svých přítelkyň, jaký krém, sérum, masku používají, případně navštívit profesionální kosmetičku, která vám v tomto směru bude maximálně nápomocná. Poradí nejlepší produkty s ohledem na typ pleti. Každá pokožka si totiž žádá něco jiného.

Sázkou na jistotu při výběru kosmetiky bude hned několik klíčových složek. Retinol představuje jednu z nejúčinnějších látek používaných v dermokosmetice pro viditelné výsledky omlazení pleti. Opravuje a obnovuje strukturu pleti, navrací jí mladistvý vzhled.

Kyselina hyaluronová je důležitou přirozenou součástí našeho těla a je známá svou schopností vázat na sebe vodu a hydratovat. Proniká do hlubších vrstev pleti, což pomáhá vyplňovat vrásky zevnitř.

Kolagen je proteinem v pojivové tkáni a je primárně zodpovědný za pevnost pleti.

Neviditelní ochránci

Pak je zde široká škála antioxidantů, které jsou také potřeba. Fungují jako pomyslný štít. Chrání kůži před negativními vlivy zvenčí, které se také na stavu pokožky zásadně podepisují. A vězte, každé roční období, výkyvy teplot, život v rušném městě, stres či únava také stojí za nehezkým vzhledem pleti.

Koenzym Q10 je látka přirozeně produkovaná lidským tělem, hraje důležitou roli v našich buněčných procesech. Silný antioxidant podporuje výrobu energie a chrání buňky před poškozením. Již v mladém věku se začíná snižovat množství koenzymu Q10, které pleť sama produkuje.

Vitamin C výborně pleť chrání proti volným radikálům. Vitamin E je též silný antioxidant. Odráží oxidační stres, neutralizuje volné radikály a posiluje ochranné buněčné bariéry. V pleťové péči tato látka pomáhá chránit pleť, napravovat poškození buněk a kožní bariéry a podporovat hydrataci pleti.

Shrnutí

Pokud je vám tedy více než 25 let, zajímejte se o to, co za kosmetiku používáte. Vybírejte budoucí péči s ohledem na stav pokožky. Ideální volbou budou ucelené řady, na kterých se často objevuje i věková hranice, pro kterou jsou ideální.

Základní balíček na cestě za tváří bez vrásek by měl obsahovat sérum, denní a noční krém a oční krém. Nezapomínejte ani na pleťové masky či blahodárné vyživující a regenerační oleje.

A především, neváhejte s investicí do své krásy. Odpočívejte, pravidelně navštěvujte kosmetické salóny, osvojte si zásady zdravého životního stylu.