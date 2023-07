OBRAZEM: Celebrity se vyžívají v bizarních jménech, dávají je dětem

Jablko, Sever, Žalm, Svatý, Letní déšť nebo Modrý Břečťan? To nejsou názvy písní ani jména dětí indiánů. To jsou v překladu jména dětí známých osobností. VIP chtějí zkrátka něco extra nejen pro sebe ale i pro potomky. Podívejte se do galerie, kdo všechno byl u pojmenovávání dětí velmi extravagantní.