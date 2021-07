Lidé v zoo ignorovali návštěvní řád, zahrada proto uzavřela Králíkovství

Vyhledávaný kozí výběh, kde se mohou návštěvníci dostat přímo mezi zvířata a nabídnout jim krmení zakoupené u vstupu nebo v automatech, rozšířila před časem nová atrakce se živými králíky, nazvaná „Králíkovství“.

„Výběh byl nějakou dobu ve zkušebním provozu, protože ne vždy fungují nově budovaná zařízení v zoo dle očekávání. Zvířata totiž mají trochu jiný pohled na svět než my lidé. Věříme, že tento prostor svůj účel splní a bude nám i návštěvníkům dělat jen samou radost,“ uvedla tehdy mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Ještě lidé ignorovali návštěvní řád a ignorovali navíc i napomenutí zaměstnanců zoo. Hlavním problémem bylo, že se nechovali vhodně ke zvířatům v Králíkovství.

Například loni v srpnu se na Facebooku zoo objevila zpráva: „ Včera ve večerních hodinách zjistila služba ošetřovatelů, že jeden z králíků v expozičním výběhu má drobné poranění očního víčka. Zranění bylo ošetřeno a při následné ranní kontrole nebyl u zvířat zjištěn žádný zdravotní problém. Dnes proběhla kontrola Krajskou veterinární správou. Králíci jsou krmeni granulemi pro králíky, čerstvou zeleninou, tvrdým pečivem, senem, k dispozici mají přístřešky s podestýlkou, nepřetržitý přístup k vodě. Pětkrát denně jsou kontrolováni a jsou pod pravidelným veterinárním dohledem.“

Kouření, respirátory, náhubky

Toho, že bude Králíkovství pro veřejnost až do odvolání uzavřeno, mluvčí trápí. „Mrzí nás to stejně tak, jako to mrzí vás slušné a ohleduplné. My víme, jak se máme o zvířata starat a jak se k nim máme chovat, problém je však s některými návštěvníky,“ vysvětlila mluvčí.

Jakmile se v zahradách v republice otevře nějaká kontaktní expozice, radí se zaměstnanci s kolegy z jiných měst, připomněla Gronská.

„Dáváme se všanc a doufáme, že lidé budou dodržovat pravidla. Ale někteří dospělí nechtějí nést zodpovědnost za chování svých dětí,“ upozornila.

Podle ní není možné, aby u Králíkovství stál nonstop nějaký dozor. „Nejde přitom jen o chování lidí v kontaktních výbězích, ale i obecně. Lidé v zoo třeba navzdory zákazu kouří, nebo se pohybují se psy bez náhubku, kteří mohou napadnout malé děti, nerespektují návštěvní řád, ignorují také protiepidemická nařízení,“ uvedla mluvčí další případy.

O nevhodném chování mluví také někteří diskutující, kteří přidali své komentáře na Facebook olomoucké zoo. „Konečně. Je totiž otřesné, jak se někteří lidi k těm králíčkům chovali! To samé ke kůzlatům,“ napsala jedna z návštěvnic v reakci na ohlášený zákaz.

„Naprosto souhlasím! Pokud se neumí chovat s učtou a respektem ke zvířátkům, malý/velký bez rozdílu, normálně bez ostychu vyhodit ze zoo... Takové chováni se nesmí tolerovat,“zní jiný názor.

„Je to strašné... Mam moc ráda vaši zoo. A nechápu, jak někteří rodiče mohou nechat své děti aby ubližovali zvířátkům, a ještě se tomu smějí ...“