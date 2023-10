Olomouc dala vizuálnímu smogu stopku, od škol a zastávek zmizí billboardy

Olomouc už loni začala nabízet příspěvky podnikatelům na úpravu vzhledu jejich provozoven podle manuálu, který předtím spolu s památkáři sestavil útvar hlavního architekta.

Teď chce zasáhnout tam, kde může poměrně snadno.

„Vizuální smog je téma, které řeší řada měst v zahraničí i u nás. Cílem je kultivovat veřejné prostranství, jejich vzhled, příjemnost. Není to triviální věc,“ řekl náměstek primátora pro strategie a řízení Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Na řadě jsou školy a zastávky

„Samozřejmě nejde o to reklamu zakázat, ale najít přiměřenou míru. Přístupy proto musejí být individuální. Nyní nám půjde převážně o billboardy u škol a reklamy na tramvajových zastávkách orientované do veřejného prostranství. Bude to dlouhodobá záležitost, ale jde o nastavení tendence do budoucna,“ dodal Pejpek.

Loni takto město neprodloužilo smlouvy na několik billboardů v ulicích. Teď mají postupně zmizet například čtyři billboardy ze zmíněného hřiště základní a mateřské školy Holečkova, další cedule půjde pryč z mostu přes řeku Bystřici v Jeremenkově ulici. Koaliční hnutí spOLečně zmínilo i další místa.

„Veřejné prostranství neesteticky ovlivňující reklamní panely zmizí mimo jiné z budovy dopravního podniku v Zámečnické ulici nebo z lávky nad Havlíčkovou ulicí,“ uvedlo uskupení na sociální síti Facebook.

Úředníci budou jednat i s dopravním podnikem, výstavištěm a Moravským divadlem.

V případě škol může časem dojít na desítku billboardů stojících na pozemku základní školy Mozartova inzerujících směrem k čtyřproudé Foerstrově ulici.

Jejich případné odstranění by pro školu neznamenalo žádný výpadek v příjmech. „Billboardy na pozemku školy jsou zcela záležitostí magistrátu. Z jejich případného nájmu škola příjem nemá,“ sdělila ředitelka školy Hana Bednářová.

Ani městské firmy by neměly přijít o velké peníze. „V příjmech se nejedná o dramatické částky,“ ujistil Pejpek.

Noty podle manuálu

Jasně viditelný výsledek odhaduje na roky, podle organizace Naše kultivovaná města nicméně mohou ulice prokouknout i rychleji.

„U nájemníků v majetku města může radnice podepsat dodatek ke smlouvě ohledně podoby reklam. Pokud jde o nové provozovny, mělo by mít město požadavky ve svých nájemních smlouvách, takhle to dobře funguje v Brně od roku 2018. Uplatňuje se tam Manuál dobré praxe reklam, který byl vzorem i pro ten olomoucký a v dalších městech,“ připomněla zakladatelka organizace, grafička a spoluautorka Kuchařky kultivace českých měst Veronika Rút Fullerová.

„Kuchařka je logickým vyústěním zkušenosti z Brna i pěti let zkušeností z jiných měst. Každý nosič tam jde dohledat včetně návodu, jak s ním zacházet, a navádí to čtenáře na tvorbu strategie, kterou jsem postupně s městy vyvinula – díky té se to dá za jedno volební období stihnout,“ dodala Fullerová.

Národní památkový ústav pokračující aktivitu města vítá. „Státní památková péče bohužel nemá v současnosti zákonné možnosti ovlivnit regulaci veškerých prvků spojených s pojmem vizuální smog,“ uvedla mluvčí olomouckého pracoviště ústavu Sandra Kolářová.

„Je třeba si uvědomit, že území městské památkové rezervace a jejího nejbližšího okolí je exkluzivní lokalitou s velmi významnými urbanistickými, architektonickými a kulturněhistorickými hodnotami. Jeho pozitivní prezentace bez rušivých vlivů vizuálního smogu přispívá nejen ke zvýraznění zmiňovaných hodnot, ale také ke zklidnění vnímání prostředí historického jádra města,“ doplnila Kolářová.

Olomouc loni nabídla podnikatelům dotaci až 15 tisíc korun na výrobu kvalitních poutačů nebo označení provozovny podle zmíněné metodiky. Pokračovat chce i letos.

Silničáři: Firmy zákon porušují

S billboardy bojují také silničáři v kraji, kterým od roku 2017 pomáhá novela o ochranných pásmech silnic. Někteří majitelé reklamních ploch ji ale obcházejí.

Podél dálnic a silnic první třídy eviduje krajská správa Ředitelství silnic a dálnic na 415 reklamních zařízení v nepovolené blízkosti silnic.

„Odstraňování reklamních zařízení je složité, u většiny reklamních zařízení, převážně billboardů, pokud nosné konstrukce neoznačil vlastník, nelze dohledat majitele a společnosti takto porušují zákon dlouhodobě a vědomě,“ uvedl mluvčí krajské správy Miroslav Mazal s tím, že o povolování i odstraňování poutačů rozhoduje krajský úřad.

Nové reklamní nosiče navíc i přes zákaz nadále vznikají. „Odstraňování reklamních zařízení po 1. lednu 2024 bude nově řešit novelizovaný zákon o pozemních komunikacích,“ předeslal Mazal.

Likvidaci ilegální reklamy bude mít od příštího roku namísto silničního správního úřadu na starost přímo vlastník dané komunikace.