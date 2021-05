Radši ať lidé znají moje texty než mě, říká autor slavných písní a reklam

Jak se vlastně kluk z Hranic dostane k práci textaře a reklamního guru?

Většinou jsou za tím nějaké shluky náhod. Úplně na začátku jsem šel na vysokou do Olomouce, protože to bylo blízko. Tam jsem přičichl k amatérskému divadlu a dělal i statistu v olomoucké opeře. A zjistil jsem, jak moc mě divadlo baví. V Hranicích se člověk dostal maximálně na nějaké školní představení, ale tady jsem mohl chodit na amatérské soubory, HaDivadlo, Provázek… Rozhodl jsem se, že to chci dělat, a ve čtvrťáku se dostal na DAMU. V Olomouci jsem tak dodělával pedagogickou a do toho začal studovat v Praze. To všechno v roce 1989. Takže kdo měl kontakty na univerzity mimo Prahu, odjel „dělat revoluci“ tam. Byl jsem členem univerzitního výboru spolu s Ivanem Langrem a přičichl tak ke spoustě věcí.