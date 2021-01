Má voňavá Olomouc. Maciuchová na své hanácké kořeny nikdy nezapomněla

Památku herečky Hany Maciuchové mohou lidé mimo jiné uctít ve foyer Moravského divadla v Olomouci zápisem do kondolenční knihy. Ta byla přístupná dnes a bude ještě i v pátek od 9 do 16 hodin. Návštěvníci mohou do foyer vstoupit maximálně ve dvou, je také třeba dodržovat nařízené dvoumetrové rozestupy, a to jak v prostorách foyer, tak před budovou divadla.