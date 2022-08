Billboardy stojí u silnic i přes zákaz dál, majitele chrání právní kličky

„Z necelé pětistovky billboardů a dalších reklamních zařízení jich zatím bylo v Olomouckém kraji odstraněno 208,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Z pohledu bezpečnosti vidí pomalý postup odstraňování reklamních tabulí jako velké minus krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Velmi mě to trápí. Když jedu kolem billboardu stojícího na betonových podpěrách nebo traverzách, hned si vybavím, co se tam může při nehodě stát. Taková traverza dokáže auto doslova rozpárat,“ říká.

„Kromě toho jsou poutače nebezpečné i tím, že stejně jako v televizi i reklama na nich řidiče zaujme, byť na krátkou chvíli, ten poleví v pozornosti a může dojít k nehodě,“ dodal.

Poutače zůstávají u cest třeba u Olomouce

Například loni na podzim došlo na Šumpersku mezi Zábřehem a Postřelmovem k nehodě, při níž šofér vyjel ze silnice a narazil do billboardu. Na místě musela zasahovat záchranka, likvidaci vraku a úklid rozbitého poutače zajišťovali hasiči.

„Je ironií osudu, že to řidič napálil zrovna do billboardu. Pokud by jeho majitel dodržel zákon a odstranil ho, tak vůz skončil v poli a maximálně by ho vytáhl traktor zpět na cestu,“ komentoval to Charouz.

Podle něj je řada nelegálních reklamních poutačů pořád třeba u silnic z Olomouce směrem na Lipník nad Bečvou nebo na Šternberk.

„Nevím, co by se muselo stát, aby billboardy od dálnic a jedniček konečně zmizely,“ přemítá.

Mluvčí ŘSD Rýdl uvedl, že je i po pěti letech platnosti novely zákona obtížné přimět majitele k odstranění poutačů. Přitom ochranné pásmo je u dálnic 100 metrů od přilehlého jízdního pruhu, u silnic první třídy pak 50 metrů od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pruhu. To však billboardy často nesplňují.

„Zákon sice jasně stanoví povinnost tato zařízení odstranit, s majiteli či provozovateli je však pořád problém. Dochází k prodejům společností, mění se jejich jména či se přestěhuje sídlo. Hledání majitelů pak prodlužuje lhůty,“ popsal Rýdl.

Rovněž je časté, že majitelé nechají správní řízení dojít téměř do konce a pak billboard odstraní, ovšem záhy přibude jen o pár desítek metrů dál nový poutač a celý úřední proces musí začít nanovo.

Rýdl doplnil, že Olomoucký kraj si navzdory zmíněným číslům v porovnání s ostatními regiony nevede špatně.

„Z pohledu odstraňování billboardů je to lepší průměr,“ řekl.

ŘSD svými silami poutače odstraňuje jen výjimečně. „Je to právně velmi komplikované, pořád je to majetek těch firem. Kdybychom billboard odstranili a předali majiteli, tak si pak může stěžovat, že jsme ho nějak poškodili, a tahanice neberou konce,“ nastínil mluvčí.

Neodstranění billboardu je jen přestupek

Krajský úřad potvrzuje, že majitelé se hojně snaží různými kličkami jednání zdržovat.

„Důvodem, proč se nedaří reklamní zařízení odstraňovat, jsou obstrukce majitelů, kdy dochází i k opakovanému přeprodávání zařízení. Skutečný vlastník je pak velmi těžko dohledatelný,“ přiblížila mluvčí úřadu Eva Knajblová.

V případě, že se majitele podaří vypátrat a ten i přes vydané rozhodnutí poutač neodstraní, řeší se vše jako podezření ze spáchání přestupku, jímž se zabývá příslušná obec s rozšířenou působností.

Například přerovský magistrát udělil před nedávnem pokutu za billboard neoprávněně umístěný v místní části Předmostí.

„Majitele jsme dohledali, dostal pokutu, ale odvolal se, takže záležitost stále není skončená,“ sdělila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.