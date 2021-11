Města už chystají vánoční trhy, oblíbené kluziště letos v Olomouci nebude

Například v centru Olomouce už dělníci v těchto dnech montují stánky pro vánoční trhy, dohromady jich bude 130. Nabízet budou kromě oblíbených punčů i další občerstvení, dárkové předměty, řemeslné výrobky nebo vánoční zboží.

„Vybrali jsme takové prodejce, jejichž zboží se hodí k předvánočnímu období. Stejný přístup máme i k produkci na pódiu, která bude také převážně vánoční. Návštěvníci si tak užijí hudební vystoupení, kino s pohádkami pro děti i populárními českými filmy, kulinářské show i oblíbenou mikulášskou nadílku, bez které už si vánoční trhy umí málokdo představit,“ uvedl organizátor trhů Petr Ilgner.

S obecně prospěšnou společností Kulturní Olomouc má město od letoška podepsanou koncesní smlouvu na pořádání trhů do roku 2025.

„Dodržování rozestupů před stánky a povinnost dezinfekce platily pro prodejce i minulý rok. Letos jsme dali i doporučení na umístění plexiskel a využívání respirátorů. Modlíme se za to, aby se nestalo to co minulý rok, kdy byly trhy v průběhu velmi omezeny,“ dodala mluvčí pořádající společnosti Monika Řehulková.

Už zítra se roztočí vyhlídkové ruské kolo na městském tržišti, program samotných vánočních trhů pak začne v krajském městě v pátek 19. listopadu večer vystoupením kapely Queenmania a potrvá až do Štědrého dne, kdy skončí půlnoční mší pod otevřeným nebem.

Naproti orloji na Horním náměstí už také stojí vánoční strom, jehož rozsvícení je naplánované na neděli 21. listopadu v 18 hodin, kdy zároveň dostane jméno vybrané ze zaslaných návrhů.

Olomoucké trhy budou letos bez kluziště

Kromě stánků budou mít nově dřevěnou podobu i toalety a také hrazení kolem historických sloupů nebo kašen. Novinkou je i podoba jednorázového nádobí, které už by nemělo být z plastu.

K obvyklému historickému kolotoči nebo Ježíškově dílně, která se přesune na Dolní náměstí, letos přibude zvláštní stánek s vyhlídkou na střeše. Naopak bude chybět v minulosti hojně navštěvované kluziště.

„Je to součást nového konceptu, který odráží mnohaleté debaty o ochraně památek na Dolním náměstí, jež je součástí památkové rezervace, a také reakcí na časté stížnosti veřejnosti. Chtěli bychom, aby v budoucnu kluziště našlo své místo jinde,“ řekla náměstkyně primátora Markéta Záleská. Bruslení pod širým nebem by se tak mohlo do Olomouce vrátit příští rok.

Na kluzišti už zato od minulého týdne bruslí lidé v Prostějově. V provozu bude na náměstí T. G. Masaryka denně od 9 do 21 hodin až do 9. ledna. Kromě bruslení bude také využito pro curlingový turnaj nebo diskotéku. Vánoční strom se tam rozzáří v pátek 26. listopadu, zároveň vystoupí zpěvák Václav Noid Bárta.

Každý týden také Prostějovská zima přinese program zaměřený převážně na děti. Nejbližší celodenní akcí bude vánoční filmové odpoledne 27. listopadu v kulturním klubu DUHA.

V Přerově odstartují s Argemou

I v Přerově letošní trhy odstartuje rozsvěcení stromu 28. listopadu v 18 hodin, na které naváže koncert kapely Argema. Na Masarykově náměstí bude letos stát čtrnáct stánků, dvojnásobný počet oproti loňsku. Na Horním náměstí bude k vidění dřevěný betlém a výstava zvonů a zvonků.

„V průběhu adventu se v Přerově představí kapely zvučných jmen a prostor jsme dali i programu dětí z mateřských a základních škol, celkem se můžeme těšit na více než šedesát vystoupení,“ shrnul přerovský primátor Petr Měřínský.

Návštěvníci budou mít také možnost pořídit v centru speciální skleněnou vánoční ozdobu v podobě ryby a zapojit se tak do benefice Ryba pro Bečvu. Přispějí tím rybářům na obnovu života v Bečvě zasažené loni únikem jedovatých látek.

V Šumperku bude stát vánoční městečko na náměstí Míru. Program bude rozdělený do víkendových bloků.

„Letošní Vánoční Šumperk bude odlišný v tom, že začne již poslední listopadovou neděli, kdy se rozsvítí vánoční strom. Využili jsme zkušeností z předminulého roku a po dohodě s vedením města se rozhodli zahájení nespojovat s mikulášským průvodem. Ten se uskuteční samostatně následující neděli,“ uvedl dramaturg pořádajícího domu kultury Ondřej Procházka, který doufá, že nedojde na loňský scénář se zákazem trhů.

Součástí trhů bude i betlém, andělský fotokoutek, zvonička a kaplička s Ježíškovou nebeskou kanceláří.

Vyzdobený vánoční strom na Masarykově náměstí v Jeseníku uvidí obyvatelé města poprvé nasvícený v neděli 28. listopadu v půl šesté večer.

„Program začne ve 14 hodin Vánočními trhy s Anděly na chůdách. Součástí akce je i pohádka Vánoční čas v Divadle Petra Bezruče od 9:30,“ zvou pořadatelé z Městských kulturních zařízení Jeseník.