Lidé v Olomouci si na tržnici nakoupí jak na Dušičky, tak na Vánoce

Společnost Tržnice Hopa developera Richarda Morávka, který vlastní například nedaleké nákupní centrum Šantovka, podala minulý rok výpověď.

Majitel rozhodnutí vysvětloval tím, že se mu s městem během let, kdy prezentoval různé studie na proměnu zanedbané části Olomouce, nepodařilo najít společnou řeč. K 16. říjnu měl prostor vyklidit.

Protože ale ještě nebyla za provozovatele náhrada, dohodlo se s ním vedení města na prodloužení nájmu do konce ledna příštího roku za tisíc korun.

„Jsme si vědomi významu trhů v období Památky zesnulých jak pro Olomoučany, kteří jsou zde zvyklí nakupovat dušičkové zboží, tak i pro trhovce, pro které jsou listopadové a vánoční trhy z hlediska tržeb zcela zásadní. Zároveň chceme dát prostor městu, aby se mohlo patřičně připravit na převzetí areálu,“ vysvětlil za společnost mluvčí Petr Hlávka.



Radní také minulé pondělí odsouhlasili, aby mohla společnost Napashop na tržišti od 25. října do 15. ledna bezplatně uspořádat vánoční trhy a umístit tam vyhlídkové kolo.

Nová soutěž na na využití tržnice

Zásadní pro dlouhodobé využití významného místa na kraji historického centra, kde bývá v letní i zimní sezoně pravidelně rušno, je nicméně soutěž na nového provozovatele na 25 let.

Koncesní řízení začala radnice připravovat minulý rok v září. „Asi do dubna jsme ale čekali na návrh územní studie, která je pro řízení mantinelem,“ vysvětlil majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán trvání příprav, což uchazeči kritizovali.

Radnice s nimi vedla takzvané předběžné tržní konzultace. „Po diskusích se některé parametry změnily, aby až bude koncese vyhlášená, dávaly zájemcům co největší prostor. Dělali jsme maximum, abychom splnili všechny role, které má území mít,“ uvedl Pelikán. Připouští ale, že i tak musejí zájemci počítat s omezeními.

Zeleninové trhy jako podmínka

Zásadní podmínkou je zachovat zeleninové trhy. Požadavky jsou i na minimální kvalitu povrchu, stánků, slunečníků, terénních úprav, zachovaní prostupnosti území nebo koridorů pro pěší a cyklisty mezi Bezručovými a Smetanovými sady nebo dočasnost objektů.

„Je to vzácná lokalita, kterou nechceme zničit,“ dodal náměstek. Určitým omezením může být i historická budova tržnice, která patří soukromému majiteli. Zájemci teď vyhlížejí zveřejnění finálního zadání. Nabídky bude nejspíš možné podávat do prosince, v únoru nebo březnu by měl být znám vítěz.



„Avizovaná doba pronájmu 25 let je z investičního hlediska akceptovatelná. Na oficiální podmínky koncesního řízení však stále čekám,“ reagoval Jaromír Zavřel ze společnosti Creative contaYner Olomouc.

Podle něj jsou důležité zejména kvůli možnosti využití území pro vybudování kulturně-kreativního konceptu. „Tato lokalita si zaslouží zajímavé využití pro široké spektrum návštěvníků,“ řekl.

Zázemí pro umělce a kreativce

Zavřel pracuje s myšlenkou kontejnerových jednotek různé velikosti, z nichž má vzniknout například zázemí pro umělce a kreativce. Mezi uchazeči je i Olomoucký spolek okrašlovací

„Členskou schůzí spolku jsem byl pověřen, abychom nalezli vhodné partnery ze strany zemědělských prvovýrobců, kteří by byli schopni se v konsorciu se spolkem zúčastnit koncesionářského řízení,“ sdělil předseda spolku podnikatel Richard Benýšek.

„Snaha byla korunována úspěchem a máme takové partnery, kteří budou garantovat sortiment a jeho dostatečnou pestrost,“ zdůraznil. Podle něj je ale důležité, jak se k úpravě tržnice postaví orgány státní památkové péče i občané Olomouce.

„Město totiž výslovně požaduje zánik velmi oblíbeného parkoviště i likvidaci jakéhokoli prodeje na rohu křižovatky, mezi cihlovou tržnicí a poliklinikou,“ zmínil Benýšek.

Zájem nakonec projevila i Morávkova společnost. Zatím ale zůstává zdrženlivá. „Veřejná zakázka dosud nebyla vyhlášena, nemáme k dispozici oficiální znění zadávacích podmínek ani podmínek využití území. Po jejich zveřejnění je nejprve podrobně prostudujeme a teprve poté budeme moci zaujmout stanovisko,“ řekl mluvčí Hlávka.

Podnikatelé chtějí do lokality investovat

Všichni uchazeči jsou připraveni do zvýšení atraktivnosti lokality investovat desítky milionů korun.

„Je předpoklad, že město by dalo souhlas s tím, že zhodnocení území by se mělo odpočítávat od pachtovného. To vychází podle znaleckého posudku kolem milionu korun ročně. Z toho vyplývá, že v ideálním scénáři by městu po 25 letech mělo zůstat zvelebené území,“ zmínil náměstek Pelikán.

První tři roky by byl nový nájemník v provizorním režimu, aby měl čas připravit změny. Povinnost trhů by ovšem zůstávala. Pokud by komise nevybrala vítěze nebo se řízení zadrhlo, bude se o nezbytnou správu tržiště starat akciová společnost města Výstaviště Flora Olomouc. Místo má udržovat i v době od ledna do vyhlášení výsledků.