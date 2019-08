Budoucnost chátrající olomoucké tržnice je i po změně majitele nejistá

„Jedná o skvělé místo a svým způsobem i architektonický skvost, kterých v Evropě už moc není. Navíc má celé území okolo tržnice obrovský potenciál, který hodláme plně využít,“ vysvětlil Široký pro MF DNES důvody koupě.

„Zatím to místo působí velmi nevzhledně a zanedbaně. Je vidět, že se několik posledních desítek let nenašel nikdo odvážný, kdo by tohle centrální místo a spojku mezi starým a novým městem chtěl vyřešil ve prospěch všech Olomoučanů,“ tvrdí Široký.

Podnikatel, jenž obchoduje v zahraničí s automobily, by chtěl z industriálně laděné budovy udělat živý prostor, kombinovaný s prodejem domácích produktů od místních farmářů. Inspiruje se přitom v zahraničí.

„V první řadě je potřeba připravit studii celého území a samozřejmě kvalitní architektonický návrh rekonstrukce tržnice samotné. Obsah tržnice uvnitř je zatím ve stadiu úvah,“ říká.

Bez nájmu pozemků nový majitel tržnici opravovat nechce

Ačkoliv se zdá, že by po dlouhých letech mohlo dojít konečně ke změně, vše nakonec může opět skončit ve slepé uličce. Široký totiž trvá na tom, že do opravy budovy se pustí až tehdy, když bude moci pracovat i s přilehlými pozemky, na nichž se pořádají trhy.

„Oprava tržnice se začne realizovat teprve tehdy, jakmile budeme mít s městem vyřešeny další otázky, jako je dlouhodobá nájemní smlouva a podobně,“ uvedl.

„Pokud najdeme společnou řeč, tak se bude postupovat v přípravě projektu dál až do finální fáze realizace. Pokud by se to ale někde zadrhlo, tak by to byla komplikace pro další vývoj,“ dodal.

Pozemky patří městu a do roku 2022 je má pronajaté pořadatel trhů – společnost Tržnice Hopa. Ta patří do portfolia aktivit podnikatele Richarda Morávka, od jehož firmy Široký na jaře historickou budovu koupil. Pronájem ploch farmářům si však Morávek ponechal.

Tři hráči spolu jednají, výrazný posun je ale zatím v nedohlednu

Široký již své plány s tržnicí představil vedení města, se nímž řeší, co bude tedy dál.

„My jsme se s panem Širokým potkali a konzultovali jsme jeho vize. Zároveň jsme se bavili o řešení toho prostranství kolem, tedy od lávky k tržnici,“ potvrdil primátor Miroslav Žbánek.

„Oni budou chystat nějakou ideovou studii. Zároveň proběhla schůzka se současným nájemcem těch prostor. Ten nám sám představil svou vizi, jak by chtěl ten prostor využít, aby se město mohlo zamyslet nad tím, jaké má být další řešení,“ dodal.

Široký dost jasně deklaroval, že si bude stát za svým. „Zatím probíhá nějaké čištění vnitřku budovy. Uvidíme, jak město bude rychlé a pružné. Město to chce vyřešit, otázka je, jak to chce vyřešit a s kým to chce vyřešit,“ poznamenal Široký.

„Necháváme zatím prostor pro předkládání ideových záměrů. Můžu říct, že je tam snaha nějakého společného řešení, aby jeden projekt navazoval na druhý. Ze strany města je stálá podmínka, že tam zůstanou malopěstitelské trhy a že se uvedené prostory nebudou rozšiřovat na úkor právě těchto trhů,“ uvedl primátor Žbánek.

Podnikatel Morávek vysvětlil už dříve prodej tržnice tím, že se chce soustředit na jiné aktivity.

„Věříme, že budova Tržnice je v dobrých rukou a v blízké době dojde k její rekonstrukci tak, aby mohla sloužit občanům našeho města. My nemůžeme sdělovat záměry nového vlastníka, ale to, co jsme se od nich dozvěděli, nás přesvědčilo k prodeji,“ sdělil před časem Olomouckému deníku.