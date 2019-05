Vojenský areál v Olomouci koupil v dražbě nový majitel za 353 milionů

Elektronická dražba trvala zhruba půl hodiny, své nabídky předložily postupně dvě společnosti - Nemovitosti nájemního bydlení II a.s. a JIP majetková. První společnost patří do portfolia investiční skupiny Unicapital olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka. JIP majetková patří do potravinářské skupiny JIP z Pardubic.

Zatím není patrné, která ze společností areál získala. Dražební společnost odkázala na insolvenčního správce Jan Klváčka.

„Jméno nového majitele bude možné zveřejnit až po zaslání dražebního protokolu,“ uvedl Klváček. Známá je tak zatím pouze částka, za kterou byl areál vydražen. MF DNES oslovila obě společnosti, otázky zatím zůstaly bez reakce.

Jeden z nejrozsáhlejších vojenských areálů v Olomouci, jehož se armáda zbavila v roce 2010, od 80. let využívalo vojsko jako ženijní sklady a v tamních dílnách vojáci prováděli drobné opravy techniky.

Ministerstvo obrany původně před osmi lety požadovalo za šestnáctihektarový pozemek s více než třiceti objekty a železniční vlečkou minimálně 210 milionů korun. Nakonec se muselo spokojit se čtvrtinou.

Areál se navíc podařilo prodat až v pátém kole výběrového řízení, a to právě společnosti Net Media Group.

Podle informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku byla tato firma založena účelově na koupi a další spravování areálu.

Net Media Group čerpala úvěry v řádech stamilionů od banky. Vzhledem k tomu, že areál dál chátrá, není jasné, kde nakonec peníze skončily. Na společnosti tak visí značné pohledávky.

V čele Net Media Group tehdy podle obchodního rejstříku stála skupina podnikatelů z Brna. Začátkem května minulého roku se jediným akcionářem stala společnost Gallanzaro. V jejím vedení tehdy působil Milan Gottwald, jenž po vstupu Gallanzara do Net Media Group začal řídit zadluženou firmu.

Zároveň Gallanzaro přihlásilo nejvyšší pohledávky v řádech stamilionů. Podle údajů z veřejných zdrojů jde o firmu blízkou podnikatelské skupině okolo olomouckého podnikatele a developera Richarda Morávka.

Právě Morávkova firma Redstone Real Estate držela minimálně loni v lednu několik kusů akcií společnosti Gallanzaro.