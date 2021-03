VIDEO: Zloději číhali u bankomatu, seniorku z kola okradli o pár metrů dál

Jak ukázaly získané kamerové záznamy, dvojice zlodějů číhala ve čtvrtek u jednoho z bankomatů v Uničově nějakou dobu. Jako vhodnou oběť si nakonec krátce před polednem vybrali sedmasedmdesátiletou ženu.

„Ta si z bankomatu vybranou hotovost dala do peněženky a tu do tašky, kterou vložila do košíku na svém kole. Ve chvíli, kdy o kus dál chtěla nasednout, jeden z mužů využil příhodné situace a při průjezdu na kole kolem seniorky tašku z košíku ukradl a ujel,“ shrnula olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Seniorka přišla kromě peněz o doklady, platební kartu a mobilní telefon, způsobenou škodu vyčíslila na téměř dvanáct tisíc korun. Policie nyní žádá veřejnost o pomoc při pátrání po zloději i jeho komplici, který mu mimo jiné přistavil použité kolo.

„První z mužů je vysoký zhruba 180 centimetrů a má černé kratší vlasy. Na sobě měl bílou mikinu s kapucí a černomodrým velkým logem na hrudníku, tmavě modré džíny a hnědé pracovní boty,“ popsala Vaňharová.

„Druhý byl oblečen do hnědých kalhot se dvěma tmavšími pruhy na boku a černé bundy na zip, přes obličej měl tmavě hnědý šátek a na nohou světle modré tenisky. Jeho výrazným znakem jsou kratší vlasy s ofinou ve tvaru písmene V,“ dodala.

Lidé, kteří by některého z mužů znali nebo o nich měli jakékoliv informace, se mohou na policisty obrátit na kterémkoliv obvodním oddělení nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.