Opilý řidič se zákazy řízení se snažil hlídce ujet couváním, auto převrátil

Podle nyní zveřejněných informací se policisté rozhodli zkontrolovat protijedoucí jeep v neděli pár minut před půlnocí u Studené Loučky.

„Řidič nejprve zastavil, ale když policisté vystoupili, zařadil zpátečku a začal rychle couvat, a to i navzdory namířeným služebním zbraním. Zhruba po dvou stech metrech ujíždění pozadu však najel do příkopu, narazil do stromu a vůz se převrátil na střechu,“ shrnula šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Nezraněný muž z auta vylezl dveřmi spolujezdce a následně ho zadrželi policisté. Při komunikaci jevil nepřehlédnutelné známky opilosti, kterou posléze nepřímo potvrdil tím, že odmítl dechovou zkoušku.

Nebyl to ale jeho jediný prohřešek, má totiž hned několik soudních zákazů řízení, z nichž ten nejdelší mu skončí až v únoru 2027. Nyní je podezřelý z několika přestupků a především z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí v krajním případě až dvouleté vězení.

Nikdy neměl řidičák, přesto porušoval zákazy řízení

V šumperském okrese se minulý týden stal i další podobný případ. V úterý odpoledne na sebe v Zábřehu upozornil neobvykle hlasitým výfukem řidič chevroletu. Policisté se proto za autem vydali a chtěli ho zastavit, muž ale výzvy ignoroval a naopak šlápl na plyn.

„Začal bezohledně předjíždět auta jedoucí před ním a ohrožovat vozy v protisměru. Když už nevěděl kudy kam, odbočil na polní cestu a po chvíli i s vozem zmizel v kukuřici. Bylo ale po dešti, a tak daleko nedojel. Zhruba po čtyřiceti metrech mu nezbylo, než auto opustit a dál pokračovat po svých,“ popsala Vybíhalová.

Když hlídka doběhla k autu, našla v něm mladou ženu, která se jim snažila namluvit, že je jen stopařka a řidiče nezná. Prchající muž se nicméně daleko nedostal, neboť na něj na druhé straně pole už čekala další přivolaná hlídka.

Vzápětí se ukázalo, proč se chtěl třicetiletý muž tak usilovně vyhnout kontrole. Nikdy nevlastnil řidičský průkaz, soudy mu kvůli nelegálnímu řízení a porušování předpisů zakázaly řídit až do května 2027. Zákazy ale opakovaně porušoval a byl za to opětovně potrestán, takže na něj byl vydán příkaz k dodání do věznice.

„Kromě toho navíc zřejmě řídil pod vlivem drog, neboť měl pozitivní test na pervitin,“ doplnila policejní mluvčí. Pobyt ve vězení se tak muži nejspíš ještě protáhne.