Dokonalost a emoce. Dětský sbor je jako hi-tech, říká oceňovaný sbormistr

Jak se do názvu Šumperského dětského sboru vlastně dostali Motýli?

To jméno už v dávných dobách nějak neoficiálně patřilo ke sboru, děti i rodiče používali výraz „chodit do Motýla“. My s tátou jsme se bránili tomu, aby bylo naše příjmení součástí názvu. Bylo však nutno nahradit v zahraničí dlouhé a obtížně vyslovitelné i zapamatovatelné „Šumperský dětský sbor“ něčím srozumitelnějším. „Motýli“ se nabízeli. Zkusili jsme to s francouzským ekvivalentem „Les Papillons“, ale v zahraničí kroutili hlavou, proč nemáme český název. Tak jsme kapitulovali.

Řekl jsem si, že nějaký pěvecký kroužek jistě nebude problém. Skutečnost byla jiná, po několika zkouškách jsem si začal připadat velmi nevzdělaný.