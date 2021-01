Boby jsou hitem, jejich prodej šel i kvůli viru nahoru o pět set procent

„Dá se říct, že enormní zájem je o všechno, na čem se dá jezdit na sněhu. Změna počasí do zimy a covidová omezení v areálech znamenají, že boby jdou na dračku. Zaznamenali jsme mezisezonní nárůst prodeje o pět set procent. Tohle tady nebylo deset let,“ říká majitel společnosti Plastkon Mikulovice Daniel Hama.

S výrobou zimního sortimentu na sezonu 2020/2021 začala firma v červnu loňského roku. A měla ještě na skladech i výrobky z minulé sezony.

„Teď je prodané absolutně všechno a ještě do konce ledna vyrábíme mimořádně boby, byť s výrobou zimního sortimentu běžně končíme už v prosinci, protože pak už se najíždí na zahradní program,“ popisuje Hama.

Do konce ledna podnik vyrobí ještě deset tisíc bobů

Do konce ledna vyrobí Plastkon ještě kolem deseti tisíc bobů, na které čekají e-shopy po celé republice. Přitom i obchodníci mohli často těžit z neprodaných zásob na špatnou zimu 2019/2020.

„Teď jsme prodali téměř trojnásobek plastových bobů než v jiných letech. Museli jsme mimořádně doobjednávat další. Netrpělivě čekáme na dodávku,“ potvrzuje jednatel společnosti Sedco Prostějov Miloš Sedláček.

E-shop Alza.cz rovněž hlásí enormní nárůst. „V lednu se skokově navýšila poptávka po klasickém zimním vybavení, jako jsou boby, sáňky a kluzáky. Každý týden nyní naskladňujeme tisíce kusů, které se okamžitě prodají. Za první polovinu ledna se prodalo bobů víc než za celý loňský rok,“ sdělila mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Rekordní prodeje zimního sortimentu nezažívá Plastkon jenom v tuzemsku, ale taky v zahraničí. „Prodej do zahraničí vzrostl v průměru trojnásobně, enormně nám narostly Spojené státy, které šly nahoru přibližně desetkrát,“ říká Hama.

Podle něj je vidět, že lidé se v době koronavirové pandemie zase začínají víc bavit a víc se věnují dětem. „Pokud jsou k tomu jedním z prostředků naše boby, je to jenom dobře,“ pochvaluje si Hama.

„Jako by se svět vrátil o desítky let zpátky“

Hygienici sice vidí větší kumulaci lidí na svazích neradi, ale to je všechno, co s tím mohou dělat. Každý kopeček se sněhem, především ve městech, teď okupují desítky malých i velkých bobistů.

„Připadá mi to velmi sympatické. Jako by se svět vrátil o desítky let zpátky, kdy si rodiče s dětmi víc hrávali a v dobrém takzvaně blbli. Je to jeden z mála velkých benefitů současného stavu, který je přínosný jak pro dospělé, tak jejich ratolesti,“ oceňuje olomoucký psycholog Lubomír Smékal.

Daniel Hama vidí přínos současného bobového boomu i pro budoucnost. „Velké obchodní firmy z celé Evropy si už nyní objednávají boby, které jim budeme dodávat až na podzim. Ten zájem objednat si s předstihem je enormní. Jde asi o trojnásobek toho, co bylo nasmlouvané s takovým předstihem v minulých letech,“ doplnil Hama.