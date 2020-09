Sedm mandátů by bylo prima, říká lídr ODS Horák. Minule jich získal pět

„Jakákoliv jednání na toto téma v době před volbami bych považoval za pohrdání hlasy voličů,“ říká Horák v sedmém dílu seriálu předvolebních rozhovorů MF DNES s lídry.

Jste náměstek pro zdravotnictví a přitom vás při koronavirové krizi na jaře ve veřejném prostoru mediálně zastínil hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Proč jste si to nechal líbit?

Dělal jsem jinou práci, která byla podle mě důležitější.

Jakou?

Soustředil jsem se na distribuci ochranných prostředků. To nám zabíralo dvanáct hodin denně. Na svém facebookovém profilu jsem o tom reportoval. V průběhu těch dvou měsíců šlo o zhruba padesát příspěvků, mám na ně tisíce reakcí.

Vnímal jste, že vás hejtman v této době mediálně zastínil?

Pan hejtman je šéf krizového štábu. Když jsem byl dříve (jako někdejší starosta Uničova – pozn. red.) šéfem krizového štábu na městě, byl jsem také víc vidět než místostarostové.

Máte pocit, že hejtman celkově, i na úkor náměstků, zabírá mediálně veřejný prostor?

Zabývali jsme se tím i v minulém volebním období, kdy se hejtmanu Rozbořilovi vyčítalo, že v krajském tištěném médiu je „přerozbořilováno“. Je to otázka. Ale mně nikdo nebrání v publikování v tomto médiu. Mám-li něco ke zveřejnění, dám to tam. Ale je pravda, že kolem sebe nemám tým lidí jako pan hejtman, aby mi zpracovávali tiskové zprávy. Musím si je dělat sám. Možná i proto je těch výstupů méně.

Jak byste v rámci nynější koalice popsal vztah ANO a ODS? Byla při vládě nad krajem ODS rovnocenným partnerem, či spíše podřízeným hnutí Andreje Babiše?

Jsem úplně spokojený. Domnívám se, že je na každém z koaličních partnerů, jaký si udělá prostor. Já ho mám, cítím se naprosto autonomně. V počtu dvou radních jsme maximalizovali náš volební zisk, jenž byl v minulých volbách sedm a půl procenta. Vůbec nemám pocit, že bychom si nedokázali zjednat prostor, když tu potřebu cítíme.

Museli jste si ho vůči hnutí ANO zjednat?

Když cítím potřebu udělat si prostor, tak si ho vždy udělám.

A musíte si ho dělat?

To je přirozené. Každý musí udělat ramena a zjednat si svůj prostor. To je běžná věc, jak se kdo dokáže prosadit. A to nejen v politice, ale v každém lidském společenství.

S kým už jste jednal o koalici?

S nikým.

Prosím, neříkejte, že se sestavují až po volbách. Oba víme, že to není pravda a že se už o povolební spolupráci spolu lídři jednotlivých stran baví.

Není to pravda. Jednoznačně popírám tvrzení kolegy Zemánka v rozhovoru z minulého týdne. (Lídr ČSSD a náměstek hejtmana Jiří Zemánek v předvolebním rozhovoru v MF DNES 15. září uvedl, že povolební spojenectví už probírali s kolegy z ODS, tak z hnutí ANO. Ale zatím jen na neformálních setkáních náměstků. – pozn. red). Kdybych nevěděl, že je kolega Zemánek rezolutní a zásadní abstinent, dokonce bych si řekl, že si mohl něčeho přihnout. Známe se dlouhá léta. Řídili jsme sousední města, on byl místostarosta Šternberka, já starosta Uničova, druhé volební období spolu sedíme v krajském zastupitelstvu. Zkrátka známe se strašně dlouho a já si myslím, že nějakým způsobem dezinterpretoval naše běžné rozhovory, které jsou ale čistě na pracovní úrovni. Potkávám se jak s kolegou Zemánkem, tak s dalšími politiky napříč politickým spektrem a mluvíme spolu úplně stejně.

Pan Zemánek také uvedl, že by se nebránil tomu, aby se po volbách vlády nad krajem opět ujala koalice ANO–ČSSD–ODS. Byl byste také pro?

ODS po minulých krajských i komunálních volbách jednoznačně prokázala, že má široký koaliční potenciál. Zakázaná je pouze spolupráce s KSČM. A já bych jakákoliv jednání na toto téma v době před volbami považoval za pohrdání hlasy voličů a výsledky svobodných voleb. O těchto věcech bude ODS, ať už já, nebo mí kolegové, doopravdy jednat až po volbách.

Podle mých informací jste ovšem na povolební spolupráci už domluveni s hnutím ANO.

Není to tak. Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.

Šel byste do koalice s hnutím Trikolóra? Jeho lídryní v regionu je vaše dlouholetá stranická kolegyně, bývalá členka ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Domnívám se, že kolegové z Trikolóry do zastupitelstva neprojdou. Ale vyloučit nemohu nic.

V minulých krajských volbách ODS s vámi jako lídrem obhajovala osm mandátů, ale získala jich jen pět. Jaký výsledek očekáváte letos?

Naším hlavním úkolem je zlepšit volební výsledek a zvýšit počet mandátů. Bude dobře, když to bude kolem takových čísel, o nichž mluví předvolební průzkumy.

Můžete být konkrétní? Jaké je vaše přání?

Sedm mandátů by bylo prima.

Voličům v programu slibujete, že podpoříte konkurenci a vstup soukromých subjektů do železniční dopravy v kraji. Jak toho chcete dosáhnout, když toto vedení kraje, jehož jste součástí, podepsalo vloni v květnu na deset let smlouvu s Českými drahami? Právě ty budou mít na starost přepravu cestující na regionálních železnicích.

Pokud budou vypisovány nové tendry a pokud budou subjekty podnikající v této oblasti ochotné se jich účastnit... To je samozřejmě především tato věc…

Ale příští volební období trvá čtyři roky a právě podepsaná smlouva s Českými drahami trvá deset let…

Tam ale nemusí jít jen o drážní dopravu, jedná se i o autobusovou dopravu. Nevím přesně, jak tam jsou smlouvy…

Ovšem ve volebním programu je v tomto bodě řeč pouze o železniční dopravě. Případně mě opravte, ale vychází mi z toho, že slibujete to, co nemůžete splnit. V příštím volebním období není vstup soukromých subjektů do železniční dopravy v kraji možný.

Může se jednat o nějaké okrajové části a trati, jako byla například Železnice Desná, o nějaké drobnější věci.

Ale shodneme se, že ty významné tratě…

Samozřejmě, co je uzavřeno, to je uzavřeno.