Uprchlíky a centra pro ně tu nechceme, říká lídr krajské kandidátky SPD

Před čtyřmi lety jste v Olomouckém kraji v krajských volbách získali 7,33 procenta a pět mandátů. Jak to dopadne letos?

Chtěli bychom dvouciferný výsledek. Každá strana se chce posunovat nahoru, stejně tak my. Přál bych si samozřejmě, aby to bylo co nejvíce. Ale bojím se, že přízeň voličů může ovlivnit, a to u všech stran, koronavirová epidemie.

Jak konkrétně?

Část lidí se možná kvůli strachu z nákazy bude bát přijít k volbám. Ale chci všem vzkázat, že dohlédneme na to, aby se ve všech volebních místnostech dbalo na dodržování hygienických norem. Voliči se tak nemusí bát. A to napříč politickým spektrem. Volby jsou přece symbolem demokracie.

Poměrně hodně je před letošními volbami vidět hnutí Trikolóra, „ideově“ cílíte na stejnou skupinu voličů...

Necílíme. Ono to tak na první pohled může vypadat, ale...

Že jsou Trikolóra a SPD ideově velmi podobné, uvedl pro týdeník Respekt nynější člen vašeho poslaneckého klubu Jaroslav Foldyna. V čem vidíte rozdíl?

Ten rozdíl je velmi velký. SPD vyznává referendum jako politický nástroj a také přímou demokracii, to jest přímou volbu konkrétních lidí, konkrétních politiků. Trikolóra je však taková druhá ODS. Jsou proti referendu, jsou zastánci systému zastupitelské demokracie. Dělí nás i to, že my vyznáváme přímou volbu prezidenta, tedy způsob, jakým byl zvolen Miloš Zeman, kdežto Trikolóra přímou volbu prezidenta nechce. My navíc zastáváme koncept minimální mzdy, aby lidé měli alespoň nějakou jistotu. Trikolóra to ale odmítá s tím, že vše vyřeší neviditelná ruka trhu.

Sám jste řekl, že to na první pohled může vypadat tak, že jste si ideově podobní. Nemáte přece jen strach, že by vám mohli přetáhnout voliče, kteří do toho zcela neproniknou a neporovnají si například vaše programy?

Nebojím se toho. Pokud Trikolóra někomu přetáhne hlasy, tak to bude hnutí ANO. A to proto, že jich v posledních volbách dostalo zkrátka nejvíc. A pak by mohla vzít voliče ODS kvůli tomu, že si jsou tyto dvě strany skutečně podobné. A pak by to teprve možná mohla teoreticky být SPD. Ale i vzhledem k preferencím Trikolóry se toho skutečně nebojím.

V programu pro Olomoucký kraj slibujete nulovou podporu migrace a islamizace. Skutečně něco takového regionu hrozí?

Hrozí to celé republice. Existuje hrozný tlak z Německa a z celé Evropské unie, aby členské země přijímaly migranty. Zkoušeli to prosadit různými způsoby – dříve to byly kvóty, teď zkouší argumentovat solidaritou...

Má ale zmínka o islamizaci své místo v programu pro krajské volby?

Samozřejmě. V České republice už jsou určené čtyři kraje, kde by měla pro uprchlíky vzniknout takzvaná migrační centra.

Je mezi nimi Olomoucký kraj?

Není. Zatím. Ale co není, může být. A my prostě žádné uprchlíky a migrační centra v Olomouckém kraji nechceme. Je to proto slib jeho občanům, že pokud se tady během následujícího volebního období bude plánovat, a během čtyř let se může stát spousta věcí, tak budeme vždy hlasovat proti a upozorňovat na to veřejnost. Migrace pro nás znamená bezpečnostní riziko.

Voličům také vzkazujete, že se zaměříte na výstavbu parkovacích domů. Svého času se mluvilo o stavbě parkovacího domu na hojně navštěvovaném Svatém Kopečku nedaleko zoo. Byl byste pro, aby tady stál?

Abych pravdu řekl, toto místo ve spojitosti s parkovacím domem na mysli nemám. Nemám k tomuto projektu ale dostatek informací, rozhodoval bych se až na jejich základě. Obecně si však myslím, že otázka parkování je problém pro všechna města v republice a je třeba ho řešit. Olomouc, Prostějov či Přerov a také další velká města si zaslouží takové projekty, které toto pomohou vyřešit.

Slibujete také, že zvýšíte podporu programů prevence kriminality v bezdoplatkových zónách. V nich nově příchozí nájemníci už nedostávají příspěvek na bydlení. Zavedl byste ale i další bezdoplatkové zóny? Kde?

Pokud by to bylo nutné, budeme vznik bezdoplatkových zón v rámci prevence kriminality podporovat. Pro starosty je to mnohdy jeden z mála účinných nástrojů, jak se vypořádat s problematickými ubytovnami a takzvaným obchodem s chudobou. Dokážu si představit, že by nové mohly vzniknout například v Přerově nebo v centru Prostějova.

S kým už jste jednali o možném spojenectví po volbách? A prosím neříkejte, že se koalice sestavují až po volbách, oba víme, že už se o povolební spolupráci spolu lídři jednotlivých stran baví.

Osobně jsem mluvil pouze s hnutím ANO. Ale jsme připraveni mluvit s každým, kdo je ochoten jednat o našem programu. S ANO to bylo především proto, že si ideově nijak zvlášť nevadíme. Ale klidně budeme jednat i s Piráty, pokud o to budou mít zájem. Ale je pravda, že s nimi jsme si ideově vzdálenější.

Jak jednání s ANO dopadla?

Jen jsme si řekli, že se po volbách potkáme a budeme jednat…

Nemáte obavu, že ANO už je dohodnuté s někým jiným?

To je klidně možné. A i když vy to, pane redaktore, nechcete slyšet, je to zkrátka tak, že musíme počkat, až nám volič napoví. Lidé vezmou zodpovědnost do svých rukou a někoho zvolí. Potom bude zase odpovědností nás politiků dodržet to, jak lidé volili. A pak budeme jednat o našem programu. Nepůjde nám o křesla. Já osobně ani nebudu usilovat o uvolněnou funkci…

I když jste lídr a bude to k tomu směřovat, nebudete náměstek? Nepřijmete tuto funkci?

To je zatím předčasné. Mohu ale velmi výrazně propojit Sněmovnu a nové krajské zastupitelstvo, když přinesu informace přímo z parlamentu k vedení Olomouckého kraje. V opačném směru pak mohu náš region zastupovat a reprezentovat ve Sněmovně.