Není důvod koalici nezopakovat, říká lídr ČSSD a Patriotů Zemánek

Nejvýraznějším rysem kampaně ČSSD před letošními krajskými volbami je její historické spojení s nestraníky, kteří dali dohromady uskupení Patrioti. Historické proto, že sociální demokracie vždy odmítala na kandidátku nestraníky pustit. Je na tom ČSSD opravdu tak špatně?

Nemyslím si, že je na tom úplně špatně. Snahy dostat nestraníky na kandidátku u nás byly vždy. Ale ztroskotaly na tlaku některých našich kandidátů, kteří měli ambice získat mandát. Dříve tomu bránila i představa, že když držíme vysoké preference, máme i odborníky, takže nestraníky nepotřebujeme. A je pravda, že jsme se tímto uzavřeli před odbornou veřejností. Experti obecně nechtějí být straníky, chtějí dál dělat svoji práci, ale přitom i vstoupit do veřejného života. A stranické tričko příliš svírá. Mnozí naši členové si ovšem dávali jako podmínku, že zájemce o post na kandidátce k nám musí nejprve vstoupit a ukázat, co umí.

Když začal propad ČSSD, snažili se uvnitř strany dostat nestraníky na kandidátku lidé kolem lékaře Jaroslava Vomáčky. Zhruba před šesti lety ale zůstali s tímto názorem v menšině. Proč je tehdy ČSSD neposlechla?

Tehdy to pro ČSSD nebylo tak fatální. Měli jsme všechny ústavní funkce, ale za rok už jsme neměli nic. To bylo období, kdy měl docent Vomáčka tuto představu. Ale narazil na odpor především u olomoucké organizace, která tehdy byla velká a silná. Byla tam řada schopných lidí, kteří měli za sebou velmi dobrou politickou kariéru, a ti zkrátka nestraníky mezi sebe nepustili.

Dnes už není olomoucká ČSSD velká a silná?

Dnes už ne. Nastal odliv členů, kteří masivně přistupovali v době, kdy se dařilo. Nedomnívám se, že k nám všichni přišli pouze kvůli našim idejím.

I na zahájení kampaně jste uvedl, že strana nemá příliš mnoho odborníků a že z ní navíc hodně lidí kvůli tomu, že jí padají preference, odešlo. Co to konkrétně znamená „hodně lidí“?

Když to vezmu za posledních pár let, měla ČSSD v Olomouckém kraji lehce přes tisíc členů. Dnes jich máme zhruba 750. Takže čtvrtina členů je pryč.

Pokračuje ten odliv?

Už není tak masivní, zpomalil se. Ale stále pokračuje kvůli tomu, že někteří zasloužilí členové odcházejí například kvůli věku. Ovšem tento přirozený úbytek téměř nikdo nový nevyrovnává.

Čekáte, že se dostanete přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva?

Pevně věřím, že ano.

Když se ČSSD do zastupitelstva nedostane, vezmete to coby předseda krajské organizace jako důvod k rezignaci?

Jsem předsedou osm let, což je v politice hrozně dlouhá doba. Během ní se může stát hromada věcí a ta se také stala. Pokud se ČSSD do zastupitelstva nedostane, budu určitě zvažovat, jestli se nenajde někdo jiný, kdo by ji víc rozhýbal. Ovšem o tom budu, i s ohledem na délku doby, co krajskou organizaci řídím, a také z osobních soukromých důvodů, uvažovat také v případě, že tu pětiprocentní hranici překonáme a staneme se součástí koalice.

Nemáte obavu, že kandidáti Patriotů díky preferenčním hlasům přeskáčou vás či ostatní členy ČSSD?

Stát se to může. Ale i v případě, že nás přeskáčou, to bude znamenat, že se tato koalice dostala do zastupitelstva. Preferenční hlasy jsou však k dispozici pouze čtyři, tím pádem se nedomnívám, že by všichni sociální demokraté byli odsunuti. Je tak z logiky věci pravděpodobné, že bychom mohli získat dva mandáty pro členy Patriotů a dva pro ČSSD. To je pro nás naprosto přijatelný výsledek. Pokud volič rozhodne jinak, smíříme se s tím. Navíc máme s Patrioty dohodnuté, jak postupovat při případném sestavování koalice či jak se chovat v opozici.

S kým už jste jednali o spojenectví po volbách? A neříkejte prosím, že se to ještě neděje. Vím, že už se spolu zástupci jednotlivých stran o možných koalicích baví.

Mám za to, že současná vládnoucí koalice (ANO – ČSSD – ODS, pozn. red.) má své výsledky, které jsou vidět. Není důvod, aby případně nebyla sestavena znovu.

Ale s kým už jste jednali?

Řekli jsme si, že je to možné.

S kým?

Probírali jsme to jak s kolegy z ODS, tak z hnutí ANO. Ale zatím jen na neformálních setkáních náměstků. Zkrátka se bavíme o tom, že by se tento model mohl zopakovat. Sám bych se tomu nebránil.

A Patrioti s tím také souzní?

Myslím si, že ano.

Říkal jste, že na to máte nastavené dohody…

Ano, ty dohody existují.

Takže byste šel do koalice s hnutím ANO i s jeho lídrem Ladislavem Oklešťkem jako hejtmanem? Anebo jsou to dvě různé věci?

Šli bychom do koalice v podobě, v jaké je teď. I personálně.

Kdo ale sleduje krajská zastupitelstva, nemohl si nevšimnout, že když vás či radní z ČSSD i z ODS někdo vyzve k vyjádření, například někdo z opozičních zastupitelů, skočí vám po chvíli hejtman Okleštěk do řeči a celou věc zahraje do autu. Není to ponižující?

Někdy se s tím těžko smiřujeme, že trend vedení zastupitelstva… Pan hejtman ho řídí autoritativně, na druhou stranu na sebe přebírá všechna úskalí a rizika, jež z toho plynou. Svým stylem dokazuje, že si je vědom své síly a schopnosti to vše uřídit. Zřejmě je přesvědčen, že kdyby tu pravomoc ve větší míře přenesl na náměstky, tak by se mu to „rozletělo“. Je to zkrátka jeho styl. Od začátku jsme to respektovali, teď už s tím těžko něco uděláme.