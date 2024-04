Ostuda zmizí. Prostějovskou tržnici srovnají bagry do konce dubna se zemí

Prostějované, ale i zastupitelé chátrající areál tržnice v posledních letech označovali především za problém a ostudu města. Dělníci na demolici nevyužitých prostor pracují jen v době, kdy na stáncích před budovou nejsou prodejci, běžný provoz trhů se totiž město rozhodlo zachovat.

„Během tržních dnů v pondělí, čtvrtek a v sobotu dopoledne je plocha u tržnice, která slouží prodejním stánkům, v provozu bez omezení,“ informoval náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Stánky na současném místě před tržnicí zatím zůstanou, navzdory četným diskusím a plánům na jejich přesun. V minulosti totiž vedení Prostějova uvažovalo o zřízení nové plochy pro trhy ve Wolkerově ulici nebo i přímo na náměstí T. G. Masaryka.

Poslední plány a územní studie na kompletní přestavbu prostějovského Jižního centra počítají s tím, že se tržnice za několik let přesune naproti finančnímu úřadu do blízkosti Kulturního a společenského centra (KaSC), které však na přestavbu zatím také stále ještě čeká. Na místě současné tržnice by pak měly vyrůst bytové domy.

Stávající budova tržnice a její zázemí kvůli své poloze nevyhovovaly potřebám zásobování ani skladování potravin, město se je proto rozhodlo neopravovat a raději objekty zbourat.

„Tržnice je v nevyhovujících prostorách. Sice je na poměrně dobrém místě, lidé si na ni už zvykli, ale pokud se podle návrhu přiblíží ke společenskému domu KaSC, tak proč ne,“ komentoval záměr pro MF DNES před časem člen opoziční strany Na rovinu! Michal Drozd.

Poslední trosky staré budovy mají podle vedení Prostějova zmizet nejpozději do konce května, poté na ploše po tržnici vznikne parkoviště. Nahradit má alespoň dočasně kapacitu jiného nedalekého parkoviště na křížení Koželuhovy a Uprkovy ulice, které v průběhu příštího roku zanikne.

V tamní lokalitě pak začnou archeologické průzkumy a město na místě plánuje postavit nové náměstí, jež má odkazovat také na bohatou židovskou historii místa.