Výmoly opět obsadily silnice, řidiči na Hané jimi musejí kličkovat dvacítkou

Správci silnic v Olomouckém kraji začali sepisovat seznam úseků, které vyžadují po zimě opravy povrchu. Už teď vědí, že bude navzdory teplé zimě hodně dlouhý.

Řidičům na mnoha místech hrozí, že si poškodí auto nebo že kvůli kličkování mezi výtluky způsobí nehodu.

Za poškození krajských silnic může velké množství srážek v uplynulých měsících. Voda místy způsobila promočení terénu i podloží silnic, některé úseky byly i zaplavené.

„Poškození vozovek je větší než po minulých zimních sezonách. Odhad škod se zvyšuje každým dnem. Uvádět nyní částku je předčasné až nemožné,“ uvedl vedoucí provozního úseku Správy silnic Olomouckého kraje Jan Škrabal a dodal, že v loňském roce si opravy škod po zimě vyžádaly téměř padesát milionů korun, letos to bude více.

Teplo je žene do práce

Vybrané úseky, kde byly výtluky největší, už začali krajští silničáři opravovat. Umožnily jim to nadprůměrné teploty a příznivé počasí ve druhé polovině února.

Hlavní období oprav ovšem teprve přijde v jarních měsících. „V průběhu zimního období provádíme vysprávky průběžně, ale nejsme v něm schopní opravit vše,“ připomenul Škrabal.

Zalátání alespoň největších děr se v minulém týdnu dočkal například úsek mezi Mostkovicemi a Ohrozimí na Prostějovsku. Takzvaný Ohrozimský kopec má kvůli sotva sjízdnému stavu a asfaltu plnému hlubokých výmolů u řidičů nechvalnou pověst.

Projíždět by jej měli maximálně rychlostí dvacet kilometrů v hodině. Přesto je úsek vytížený, denně po něm jezdí nákladní auta i autobusy. Kraj o jeho generální opravě začal jednat před osmi lety, narazil však na to, že pozemky, na nichž se silnice nachází, patří 136 různým vlastníkům.

„Abychom mohli začít s opravou, museli jsme záležitost vypořádat, jinak bychom nedostali stavební povolení. Do dnes se to ještě nepodařilo, pořád máme přes dvacet nevypořádaných vlastníků. Do té doby můžeme cestu akorát látat,“ řekl hejtman Josef Suchánek (STAN), který má v současnosti na starosti krajskou dopravu.

Zmínil také, že kvůli neúnosnému stavu kraj rekonstrukci rozdělí do více etap, opravy by se tak mohly dočkat alespoň již majetkově vypořádané úseky.

Budou na řadě?

Víc než dvacítkou by neměli řidiči projíždět ani další cestu na Prostějovsku, z Vrahovic do Vrbátek.

Nejhorší z nejhorších Dálnice D35 Křelov-Břuchotín ve směru na Litovel

Prostějovsko

Ohrozim – Prostějov, zejména Ohrozimský kopec (Silnice II/150)

Vrahovice – Vrbátky (Silnice III/4357)

Křenůvky (Silnice III/37745)

Konice – Březsko (Silnice II/373)

Hluchov (Silnice II/366)

Přerovsko

Lhota – Týn nad Bečvou (II/437)

Citov – Císařov (Silnice III/43515)

Kokory (Silnice II/0554)

Přerov – Tovární ulice

Olomouc

– Dlouhá ulice

Hlubočky – Mariánské údolí (Silnice III/44317)

Doloplazy – Tršice (Silnice II/436)

Hostkovice (silnice III/43619)

Šumpersko

Hanušovice – Králíky (Silnice II/312)

Dolní Libina (II/370)

Kolšov (Silnice III/3707)

Studená Loučka (Silnice I/35)

Jeseník

Loučná nad Desnou – Bělá pod Pradědem (Silnice I/44)

Petrov nad Desnou, směr Sobotín (Silnice I/11)

„Kompletní rekonstrukci už několik let opakovaně urgujeme na krajské správě, v současné době je zpracovaná projektová dokumentace. Nicméně je zřejmé, že oprava začne nejdříve v příštím roce, a to pouze v případě, že proběhnou všechny přípravy a dostane se na nás řada,“ uvedla starostka Vrbátek Hana Kulhajová (bezPP).

Během čekání na celkové rekonstrukce na rozbitých silnicích vznikají další škody i nebezpečné situace.

„Zrovna jsem měl rozhovor s člověkem, který si v nejhorším místě v centru obce poškodil auto. Není první, v průběhu dvou měsíců je už třetí, kdo má způsobenou škodu jen kvůli tomu, v jakém stavu silnice je,“ popsal starosta Ptení Pavel Šnajdr. (bezPP, zvolen za Pro Ptení)

Silnici, která Ptením prochází, přitom letos začnou dělníci rekonstruovat, ale pouze v úseku od Konice do Stražiska, stavební stroje se tak k obci zatím nepřiblíží.

„Kanalizaci máme od roku 2015, sítě máme hotové, nemáme žádný opodstatněný důvod na opravu čekat. O to víc nás mrzí, že se na nás nemyslí,“ posteskl si starosta.

Díra se zakryje a naroste znovu

O tom, že na opravy mohou čekat roky, vědí své v Kolšově na Šumpersku. Rozbitý mají v obci úsek dlouhý přes sto metrů.

„Silnice prošla velkou rekonstrukcí před více než dvaceti lety. Poslední tři, čtyři roky se opakují velké výmoly. Správa silnic je sice zakryje, ale brzy jsou tam znovu,“ sdělila starostka Kolšova Eva Poulíková. (bezPP)

Podobné vyhlídky jako lidé z Ptení či Kolšova mají obyvatelé v dalších obcích. Kraj totiž spravuje přes tři tisíce kilometrů silnic druhé a třetí třídy, z toho je 1 450 kilometrů komunikací třetí třídy a 192 kilometrů silnic druhé třídy v havarijním stavu.

Přestože kraj vydá na dopravní infrastrukturu ročně přes miliardu korun, na pokrytí dlouhodobě zanedbaného stavu okresek a mostů to nestačí. Náklady na opravy, včetně těch akutních, navíc v posledních letech prudce vzrostly.

Trpělivostí se proto musí i nadále obrnit řidiči na desítkách míst, která se dočkají patrně jen nejnutnějších opravy. Například mezi Tršicemi a Doloplazy na Olomoucku silnici pokrývají díry, praskliny i zvlnění, nebezpečná je rozpadlá a místy zcela vydrolená krajnice.

Stejně špatná je i vozovka v nedalekých Hostkovicích, kde navíc chybí upozornění na výmoly a propadání, jimž se v některých částech trasy nedá vyhnout.

Pozor na podvozek

Na Přerovsku hlásí šoféři rozsáhlé výtluky vyplněné množstvím štěrku v Kokorách, poškozené a navíc zvlněné jsou cesty v okolí Brodku u Přerova.

Ještě horší je potom cesta mezi Císařovem a Citovem. Nepozorným řidičům se tam může stát, že na zvlněném asfaltu odřou podvozek.

„Vše jsme už na správu nahlásili, termín opravy ještě nemáme, bez ní je ale silnice téměř nesjízdná. V nejbližších dnech by v místě měla být umístěna alespoň výstražná značka se sníženou rychlostí,“ shrnula starostka Císařova Věra Pumprlová (bezPP). Správa silnic Olomouckého kraje pro MF Dnes potvrdila, že v úseku plánuje pouze menší vysprávky.

Poškození způsobená neobvyklým zimním počasím se nevyhnula ani dálnicím a frekventovaným silnicím první třídy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto v kraji plánuje opravy v řádech desítek milionů korun, nejčastěji řeší opakované výtluky i plochy s rozpadajícím se povrchem.

„Týká se to například silnice I/60 a I/44 v okrese Jeseník, I/35 v okolí Studené Loučky a od Hranic po hranici se Zlínským krajem, a D35 ve směru Křelov – Litovel,“ vyjmenoval za krajskou správu ŘSD Miroslav Mazal.

S opravami hlavních tras začnou dělníci v dubnu, hotovo by měli mít do poloviny června.

Ani města nejsou bokem

Pro nevítané setkání s výtlukem se obyvatelé kraje nemusí vydávat na žádné dlouhé trasy, díry se po zimě objevily i v ulicích velkých měst. Například v krajském městě přibyly další v Dlouhé ulici, kde často překvapí nejen řidiče.

„Jsou to docela pasti na cyklisty, stačí, že se jedné prasklině vyhnete a hned skončíte v jiné, musíte pořád hledat a kličkovat. V autě se ty menší dají přejet,“ postěžovala si studentka Sára Beníšková. Poškozený asfalt hlásí lidé i na dalších místech v Olomouci, například v Dobrovského, Lermontově nebo Finské ulici.

Špatný stav silnice trápí také řidiče v přerovské Tovární ulici. Byť její část prošla nedávno rekonstrukcí, starší úsek frekventované komunikace dál zdobí výstražná značka doporučující omezit rychlost na třicet kilometrů v hodině.

„Dlouhodobě máme problém s komunikacemi ve vlastnictví Správy silnic Olomouckého kraje, a to konkrétně s komunikacemi v ulici Tovární, Velká Dlážka a krajské cesty v Dluhonicích. Už jsme několikrát žádali opravu a o tomto stavu jsme informovali i hejtmana Olomouckého kraje,“ informovala mluvčí Přerova Lenka Chalupová.

Podle odborníků na bezpečnost mohou rozbité silnice způsobit nejen poškození částí auta, v mnohých případech setkání s výtluky končí i nehodami s vážnými zraněními.

„Naprostý základ je snížit rychlost. I když mám pocit, že úsek dobře znám, může se stát, že je na něm nové poškození, o kterém nevím. V každém případě je důležité dbát na opatrnost,“ upozornil krajský koordinátor Besip Miroslav Charouz.

Podle něho řidiči s přicházejícím jarem a s vidinou dobrých klimatických podmínek neváhají překračovat rychlost, neuvědomují si však, že silničáři rozbité části vozovky po zimě ještě nezačali opravovat.

„Navíc začíná hezké počasí, svítí slunce a na silnice vyráží i motorkáři nebo cyklisté. S nimi musí řidiči také počítat. Hrozí, že se potkají při vyhýbání poškozené části. Zvlášť na silnicích třetích tříd, v zatáčkách a dalších nepřehledných úsecích mohou vznikat velmi nebezpečné situace,“ vysvětlil expert.

Za volantem by měli lidé s ohledem na stav silnic také více předvídat. „Další problém může nastat, pokud zaprší a na silnici se objeví kaluže nebo někde dokonce laguny na krajnici. Řidič situaci často podcení, rozhodne se úsek projet, ale ona se pod vodou může ukrývat díra. Není výjimkou, že v těchto případech prorazí pneumatiku nebo dojde k jinému poškození vozu,“ varoval dále Charouz.