Prostějov zažívá kvůli opravám dopravní peklo, kolony se táhnou i kilometry

Prostějovské uzavírky ulice B. Šmerala kvůli regeneraci sídliště, do 15. srpna

estakáda kvůli rekonstrukci, provoz v levém jízdním pruhu do druhé poloviny listopadu

Kostelecká ulice kvůli stavbě severního obchvatu, do konce srpna

Krokova ulice do začátku září

Lidická ulice do konce srpna

Mozartova ulice do 15. srpna částečná uzavírka

Studentská a Tylova ulice do 20. srpna

Vrahovická ulice kvůli rekonstrukci, uzavírka do prosince