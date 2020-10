Opravu cesty majitel platit nechtěl, složily se tak obce a majitel hotelu

„Během posledních let jsme několikrát urgovali majitele komunikace. Na opravě se bohužel nechtěl podílet, protože pro potřeby lesa mu stačí stávající cesta. My tuto silnici máme v pasportu komunikací, a tak jsem začala jsem jednat s obcí Mostkovice, které část patří, protože už do toho někdo musel seknout a domluvit opravu,“ vysvětlila starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

S Mostkovicemi se Plumlov dohodl, že obce přispějí stejným dílem, a přidal se i majitel opraveného hotelu Zlechov, který u cesty leží. Na rekonstrukci za čtvrt milionu korun dal polovinu, po čtvrtině pak přispěly Plumlov i Mostkovice.

„Tyto peníze si samozřejmě musíme urvat z jiné části rozpočtu a je to maximum možného. Cesta je už spravená, díry jsou zalepené, ale víc v našich možnostech není. I tak to stálo čtvrt milionu,“ povzdechla si starostka.

Cyklostezka se otevře příští rok

Plumlovská přehrada od příštího roku nabídne nové možnosti rekreace. Už na jaře hodlá Plumlov otevřít také dlouho očekávanou cyklostezku od letního kina k Podhradskému rybníku. Spolu s opravenou asfaltovou cestou tak půjde pohodlně a bezpečně objet celou nádrž na kole.

„Přehradu to pomůže zatraktivnit, pokud se kolem ní bude dát jezdit na kole nebo na inlinech. Lidé se sem nepůjdou jen vykoupat, ale mohou si i zasportovat v přírodě. To bude velký bonus. Je lepší jet k vodě a k lesu než po stezce někde po rovině mezi poli,“ řekl například provozovatel zdejšího letního kina Pavel Ošlejšek.

Cyklostezka bude dlouhá téměř dva kilometry, široká tři metry a povede od letního kina u Mostkovic na Prostějovsku po levém břehu Plumlovské přehrady až k Podhradskému rybníku.

Její součástí bude skoro čtyři metry vysoká gabionová zeď, sedmdesát metrů dlouhá lávka nad vodou, zelený pás na obou stranách, odpočívadla, lavičky, stojany na kola nebo informační tabule.