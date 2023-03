Ostudná místa Olomouce: tržnice, nádraží i extraligový zimní stadion

1 Stará tržnice a bývalé autobusové nádraží

Ačkoli v sezoně se olomoucké městské venkovní tržiště pravidelně plní prodejci i zákazníky, důvodem návštěv je spíše nabídka ovoce a zeleniny než podoba prostoru.

Místo na okraji městské památkové rezervace totiž nemá co víc nabídnout. Jsou tu jen staré betonové stoly, nevyužívaná a nepřístupná historická budova tržnice a prázdný vydlážděný prostor se štěrkovým parkovištěm vedle něj. Jen minulý rok nechalo město odstranit stánky rychlého občerstvení poblíž třídy Svobody, které nahradily okrasné záhony Výstaviště Flora.

Právě městská společnost dostala provoz tržnice na starosti, jelikož radnici se nepodařilo najít dlouhodobého nájemce.

Neutěšená je i druhá strana ulice se zastávkami linkových autobusů a parkovištěm. Roky se vedou úvahy, zda by zde neměla stát například budova knihovny nebo koncertní síň. Stejně tak se nabízí, aby se skrz tento prostor lépe propojily Smetanovy a Bezručovy sady.

Radnice v polovině února představila programové prohlášení na roky 2022 až 2026, kde si dala za cíl se celému prostoru věnovat.

„Tržnice a staré autobusové nádraží je poslední velký nedokončený městský prostor v centru. Chci otevřít debatu o jeho využití a o všech jeho funkcích: dopravní, pobytové a společenské včetně tržiště, komerční, propojovací z hlediska parků, ale případně i o využití prostoru pro významnou veřejnou stavbu,“ řekl náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Na přelomu let 2024 a 2025 by podle něj bylo optimální vypsat urbanisticko-architektonickou soutěž, od které by se měla odvíjet příprava přestavby území. Celý proces až po poslední kolaudaci zabere pravděpodobně přinejmenším deset let.