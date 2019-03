Politička říká, že jí za kritiku radnice poničili vůz. Město hrozí právníky

„Ve čtvrtek kolem deváté večer bylo auto ještě v pořádku, ráno v půl sedmé jsem ho našla takhle, a protože barva byla ještě lepkavá, tak se to stalo nejspíš někdy nad ránem. Jde přitom o barvu, kterou nejde jednoduše odstranit, takže bude zřejmě nutné nechat celé auto přelakovat,“ popsala Naiclerová.

„V ulici stálo více aut, ale poničené bylo jen to moje. Kapky barvy od něj pak vedly po chodníku ke křižovatce s hlavní cestou, kde mizí. Vypadá to, že někdo cíleně přijel, postříkal moje auto barvou a zase odjel. Takže to beru jako útoku na svou osobu a ne běžný vandalismus, kdy jde třeba někdo opilý a z nějakého důvodu poničí zaparkovaný vůz,“ dodala.

Podle opoziční zastupitelky událost zřejmě souvisí s tím, že se zajímá o hospodaření městské firmy Dřevo Prostějov, jejíž účetní závěrka jí nebyla poskytnuta k nahlédnutí, a o dotace pro mládežnický hokejový klub Jestřábi Prostějov.

Ke druhé jmenované organizaci se opakovaně vyjadřovala i do médií, naposledy v článku o nestandardních postupech při vybírání peněz z klubových účtů, který MF DNES uveřejnila ve čtvrtek.

Opozice opakovaně kritizovala radnici, že nedostatečně kontrolovala využití dotací v klubu, jehož bývalý šéf nyní čelí obžalobě z dotačního podvodu a také z krácení daní.

„Mrzí mě, že se v Prostějově dějí takové věci. Život opozičního zastupitele v hanáckém Palermu je zkrátka těžký. Co s tím uděláte, pane primátore? Dokážete vymoci z jednatele městské firmy účetní doklady? Jak to bude pokračovat? Začnou se v Prostějově unášet děti?“ zakončila zastupitelka svůj příspěvek na sociální síti Facebook, kde o poničení auta informovala.

Náměstek: Hraničí to s pomluvou, zvážíme právní kroky

Prostějovský magistrát na to ještě během dopoledne zareagoval prohlášením náměstka primátora Jiřího Pospíšila.

„K případům vandalismu občas bohužel dochází i v Prostějově, stejně jako v jiných městech. Spojování vandalského činu s údajným neposkytnutím účetní závěrky městských společností je ale naprosto nepřijatelné a z mého pohledu hraničí s trestným činem pomluvy. Vyjádření paní zastupitelky Naiclerové necháme prověřit našimi právníky,“ uvedl Pospíšil.

Podle něj se nyní v obou organizacích koná audit. „Po jeho dokončení budou detailně známé výsledky obou společností a nic nebude bránit jejich zveřejnění a poskytnutí. Do doby ukončení auditu a schválení výsledků je ale jejich poskytování předčasné a zavádějící,“ shrnul náměstek.