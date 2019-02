Dotační kauza šéfa prostějovského mládežnického hokeje míří před soud

„Obžaloba v této věci už byla podána,“ potvrdil státní zástupce z Prostějova Jaroslav Miklenda, který na vyšetřování kauzy dohlížel.

I když má vyšetřovací spis kolem tří tisíc stran, podstata kontroverzních machinací v prostějovském mládežnickém hokeji není nijak složitá. Podle žalobce mládežnický klub LHK Jestřábi Prostějov žádal v letech 2016 a 2017 město a kraj o dotace. V té době však už čelil třem exekucím v celkové výši přes 600 tisíc korun. Šlo o nezaplacené nákupy sportovního materiálu a dluhy za ubytování. Šéf klubu ovšem v žádostech o dotace exekuční řízení zatajil.

Vyšetřovatelé vyčíslili, že Jestřábi v roce 2016 dostali od města Prostějova 2,8 milionu a od kraje 1,34 milionu korun. O rok později, kdy Tomiga v žádostech exekuce opět nepřiznal, chtěl 3,8 milionu od města a 1,4 milionu korun od kraje. Než však úřady stihly dotace schválit, exekuce se provalily a klub nakonec nic nedostal.

V daňové větvi celé kauzy pak vyšetřovatelé Tomigu podezírají, že ve čtrnácti případech v průběhu roku 2015 nezákonně manipuloval s fakturami. Buď je vůbec nezaúčtoval, nebo je do účetnictví zařadil jako dar, ačkoliv měly být evidovány jako reklama. Stát tak podle obžaloby připravil na DPH nejméně o 397 tisíc korun.

Exekuce neodpovídaly a daně řešila firma, hájí se Tomiga

Tomiga všechna obvinění odmítá, blíže je komentovat nechtěl. „Nyní se o tom bavit nebudu, je to věc právníka,“ reagoval na obžalobu.

Už dřív při výslechu na policii připustil, že exekuce existovaly, ale vysvětloval, že s věřiteli jednal, že se exekuce překrývaly, časově neodpovídaly a na dotace neměly vliv. Odmítá i odpovědnost za daňové úniky. Vypověděl, že na účetnictví si najal firmu, které dával veškeré faktury a evidenci nechával zcela v její režii. Najatý účetní však manipulaci s fakturami popřel.

Soudní proces by mohl mimo jiné napovědět, kde peníze z mládežnického hokeje v minulých letech opravdu končily. Opozice totiž vedení radnice opakovaně vyčítala netransparentnost i to, že problémy klubu dlouhodobě ignorovala a dál mu posílala miliony.

„Jsem přesvědčená, že ze strany města byla nedostatečná kontrola využití peněz, což se nakonec potvrdilo, protože hokej skončil u soudu. Je jasné, že se peníze celou dobu z klubu vyváděly pryč, jinak by to na těch dětech a jejich vybavení muselo být vidět,“ prohlásila opoziční zastupitelka Hana Naiclerová.

„Podle mne se město mělo přihlásit o náhradu škody v plné výši, a ne jen částkou půl milionu,“ dodala.

Systém sportovních dotací změníme, slibuje radnice

Hokej v Prostějově patří k jednomu z nejoblíbenějších sportů, problémy mládežnického klubu se však v průběhu posledních let prohlubovaly. Také rodiče klub kritizovali, že hospodaří špatně a netransparentně.

Nakonec Jestřábi zkrachovali. Část mládežnických soutěží pak přestala v Prostějově úplně existovat, než je po roce převzal nově založený klub. Mezitím však řada mladých hokejistů musela odejít jinam a část jich s hokejem úplně skončila.

Sport má na radnici dlouhé roky na starosti hnutí Pévéčko. Bývalá náměstkyně Ivana Hemerková se hájila, že město chtělo dotacemi mládežnickému hokeji pomoci, ale nemohlo přímo zasahovat do chodu klubu.

Její nástupce Jan Krchňavý z Pévéčka potvrdil, že magistrát se s půlmilionovou pohledávkou přihlásil do insolvenčního řízení a stejnou částku jako náhradu škody uplatnil i v trestním řízení s Tomigou. Zároveň prohlásil, že v udělování dotací pro sportovní kluby a spolky radnice připravuje systémové změny.

„Bude to trochu jiný vztah ke sportu, který přináší nové vedení města. Měl by to být modernější pohled na celou oblast sportu. Podmínkou bude samozřejmě důsledná kontrola,“ uvedl Krchňavý.

Opozice je však ke slibům zdrženlivá. „O průhlednějším a spravedlivějším systému udělování dotací do sportu se mluví už čtyři roky, ale stále se nic neděje,“ reagovala Naiclerová.