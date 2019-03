Z účtů mladých hokejistů někdo přes bankomaty vybíral statisíce

Bývalého šéfa klubu státní zástupce kvůli obvinění z podvodů s dotacemi a s daněmi poslal nedávno k soudu, kde mu hrozí deset let vězení. V minulosti klub dostával milionové dotace od Prostějova i Olomouckého kraje.

Jestřábi měli účet u Raiffeisenbank. Z výpisu je patrné, že kromě dotací na účet chodily sponzorské dary, platby za reklamu nebo poplatky rodičů. Z účtu se platilo vybavení, výstroj, provoz, odvody a další běžné věci.

Přístup k němu mělo několik činovníků klubu. Z výpisů vyplývá, že v roce 2016 někdo každý měsíc vybíral hotovost mezi 200 až 400 tisíci korun.

Jen ve čtyřech případech se výběry do tohoto rozmezí nevešly. V únoru a květnu to byly řádově desítky tisíc korun, za červen naopak přesáhla vybraná hotovost 400 tisíc, v srpnu to bylo necelých 200 tisíc.

V období od 9. do 30. června šlo o šest výběrů vesměs z bankomatu na Hlaváčkově náměstí v Prostějově, kde banka sídlí. Třeba 16. června v 8:29 hodin někdo z bankomatu vytáhl padesát tisíc a v 11:02 dalších sto tisíc korun z účtu na pobočce.

Rozhodčím se platí hotově

Na výpisu se pak velmi často objevují výběry ve výši deset, patnáct či třicet tisíc korun, ale také sumy jako 120, sto nebo osmdesát tisíc, které někdo v lednu 2017 vybral ve třech po sobě následujících dnech. Stalo se to pár hodin poté, co na účet dorazila platba ve výši 302 500 korun za reklamu.

V březnu předchozího roku zase na účet doputovala půlmilionová dotace od města. Banka platbu připsala ve 2:38 ráno. Hned v 7:23 se uskutečnila řada plateb mobilnímu operátorovi nebo Domovní správě. Už v 15 hodin někdo na pobočce vyzvedl hotovost padesát tisíc a o pár dnů později dalších sedmdesát tisíc.

Bývalý šéf mládežnického hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov Michal Tomiga tvrdí, že veškeré peníze v hotovosti šly na provoz klubu.

„Musel bych si osvěžit paměť a podívat se do účetnictví, ale každý týden se dávalo kolem třiceti tisíc na rozhodčí, také někteří trenéři si brali peníze v hotovosti, platila se rovněž zdravotní a pořadatelská služba. Bylo by potřeba rozklíčovat, kolik peněz na co přišlo. Také některé peníze od sponzorů byly účelově vázané,“ říká Tomiga.

V jiných hokejových klubech v kraji je přitom taková praxe nemyslitelná.

„U nás jde maximum plateb přes účet. Samozřejmě rozhodčí se vyplácejí hotově po zápasech, ale to jsou částky řádově v tisícikorunách. Všechny ostatní platby jsou bezhotovostní. To je naše pravidlo, aby vše bylo jasné,“ říká předseda Hokejového Klubu Mladí Draci ze Šumperka Luboš Cekr.

Primátor: Nejsou to standardní částky

Tomigovy počty zpochybňuje například i předseda nového hokejového klubu mládeže SK Prostějov 1913 Milan Sedlo.

„Když je sezona od září do března, opravdu potřebujete hotovost pro rozhodčí. Jsou to ale částky kolem deseti patnácti tisíc týdně, a každý týden navíc nehrajete doma. Jak to bylo s trenéry a s dalšími věcmi, to netuším, my však vyplácíme všechny trenéry převodním příkazem,“ popsal běžnou praxi sportovních klubů Sedlo.

Primátor Prostějova František Jura ubezpečuje, že do budoucna si radnice bude pečlivě kontrolovat využití všech dotací.

„Přímo do účetnictví jednotlivých klubů přístup nemáme, město má ale právo kontrolovat dotace, které sportovním klubům poskytuje. Všechny peníze se musí vyúčtovat, klub musí všechno doložit. Kontrola je jasná a transparentní,“ tvrdí Jura, který je zároveň předsedou fotbalového klubu 1. SK Prostějov.

Statisíce v hotovosti se podle něho netočí ani ve fotbale. „Je pravda, že někdy se dostáváme do tlaku, musíme věci řešit rychle a plateb je docela hodně, ale takové částky standardní nejsou,“ potvrdil.

Kde peníze končily, není jasné

Opozice v zastupitelstvu považuje hospodaření mládežnických Jestřábů za krajně podezřelé. Vůbec totiž není jasné, u koho většina ze statisícových částek vybíraných v hotovosti skončila.

„Při veřejnoprávní kontrole dotací od města vyšlo před třemi lety najevo, že jedna faktura za výzbroj a výstroj placená v hotovosti byla psaná na mrtvou firmu. Podle finančního úřadu v Praze tato firma nevyvíjela žádnou činnost, neměla obrat, nevydávala doklady a nebyla plátcem DPH. Ale Jestřábi ji měli v účetnictví. Pokud fakturu za statisíce firma nevydala, kde peníze skončily a jak to bylo v ostatních případech, kdy se z účtu vybírala hotovost?“ ptá se opoziční zastupitelka Hana Naiclerová, která přístup města k dotacím pro bývalý mládežnický hokej dlouhodobě kritizovala.

Na magistrátu mělo dotace pro sport pod palcem hnutí Pévéčko. Před komunálními volbami v roce 2014 přitom hokejový klub Pévéčko otevřeně podporoval reklamou na zimním stadionu a na veřejných plakátech.

Radnice pak hokej štědře dotovala, mládežnický klub se však postupně začal topit ve finančních problémech, měl potíže s hospodařením, exekucemi a čelil také ostré kritice rodičů, kteří založili úplně nový spolek.

Hokejový svaz nakonec Jestřábům soutěže odebral. Tehdejší náměstkyně primátorky Ivana Hemerková se hájila, že město chtělo mládežnický hokej podporovat, ale nemohlo kontrolovat chod soukromého klubu.