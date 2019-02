Exšéfovi mladých hokejistů nově hrozí až 10 let vězení, kvůli vyšší škodě

Zatímco obžaloba totiž pracovala s úvahou, že škoda vznikla pouze při vyplácení dotací, takže Tomigovi hrozilo až osm let za mřížemi, okresní soud v Prostějově při předběžném projednání věci dospěl k názoru, že celková škoda je vyšší.

„Jde o to, jaké dotace klub chtěl získat a jak zněly žádosti, které směřovaly ke způsobení škody. Kolik nakonec dostali, není pro právní kvalifikaci rozhodující. Správně se máme řídit tím, o kolik klub žádal,“ vysvětlila soudkyně Adéla Pluskalová.

Když se sečetly vyplacené peníze s částkami z nevyplacených žádostí, škoda přesáhla pět milionů, což odpovídá vyššímu odstavci trestného činu dotačního podvodu se sazbou od pěti do deseti let.

Znamenalo by to zároveň, že by případ projednával Krajský soud v Brně. Potvrdit to ještě musí vrchní soud.

Podle obžaloby žádal mládežnický hokejový klub v letech 2016 a 2017 o dotace město Prostějov a Olomoucký kraj. V té době však Jestřábi čelili třem exekucím v celkové výši přes 600 tisíc korun. Šlo o nezaplacené nákupy sportovního materiálu a dluhy za ubytování. Předseda klubu v žádostech o dotace tato exekuční řízení zatajil.

Vyšetřovatelé vyčíslili, že Jestřábi v roce 2016 dostali od města Prostějova 2,8 milionu a od kraje 1,34 milionu korun. O rok později, kdy Tomiga v žádostech exekuce opět zatajil, chtěl 3,8 milionu od města a 1,4 milionu korun od kraje, ale nakonec nedostal nic. Za to mu původně hrozilo osm, nyní až deset let vězení.

Primátor: Žádostí jsou stovky, nemůžeme kontrolovat všechny

Radnice prohlásila, že podobné podvody s dotacemi by se už opakovat neměly.

„Všichni žadatelé nyní podepisují čestné prohlášení. Žádostí o dotace jsou ovšem stovky, takže všechny kontrolovat nemůžeme, ale děláme namátkové kontroly a kontrolujeme ty, kde například máme nějaké podezření. Pokud bychom se o nějakém porušení pravidel dozvěděli, okamžitě to řešíme,“ popsal primátor František Jura.

Naposledy zastupitelstvo rozdělovalo dotace na sport v polovině ledna a na některé nesrovnalosti opravdu přišlo. Celkem šlo o více než 13 milionů, které dostali na celoroční činnosti hokejisté, basketbalisté, volejbalistky a družstva mládeže v silniční a dráhové cyklistice, družstva BMX, mládežnické tenisové týmy nebo mládežnická fotbalová družstva. Dvěma klubům, které nesplnily podmínky, však radnice prozatím dotace zastavila.

„Na dotační peníze si budou muset počkat kluby BK Olomoucko a SK Prostějov 1913. V době jednání zastupitelů, kteří dotace schvalovali, neměly tyto kluby zveřejněnou účetní uzávěrku za rok 2017,“ vysvětlil pochybení náměstek primátora pro sport Jan Krchňavý.

Město žádá zpět půl milionu, podle opozice je to málo

Po bývalém mládežnickém klubu Jestřábů chce nyní radnice část dotací ve výši půl milionu korun zpět.

„Podle mne se město mělo přihlásit o náhradu škody v plné výši, a ne jen malou částkou,“ je však přesvědčena opoziční zastupitelka Hana Naiclerová.

Bývalý šéf klubu je navíc stíhaný i v daňové kauze. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že ve čtrnácti případech nezákonně manipuloval s fakturami a obral tak stát na DPH o 400 tisíc korun.

Tomiga pochybení odmítá. „Nyní se o tom bavit nebudu, je to věc právníka,“ reagoval na obžalobu.