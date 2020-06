Vytoužená prostějovská cyklostezka je kvůli pokácení stromů terčem kritiky

„Je to zhůvěřilost, vykácet stromy v lesoparku a natáhnout sem asfalt. Měla by tam naopak zůstat tichá, ukrytá místečka, aby se zvěř měla kde schovat,“ zlobí se například Erika Bábková z Prostějova, která dlouhodobě bojuje za co největší zachování zeleně.

„Hloučela kdysi tekla za městem, byl tam lužní porost a my z ní dnes nemůžeme dělat park. Nevím samozřejmě, jak to bylo s výkupy pozemků a polí, ale proč cyklostezka nemohla vést někde mimo vzrostlé stromy? Problémem je i asfalt. Další část půdy je totiž pryč,“ dodává.

Lesopark Hloučela je jedinou zelenou oázou v blízkosti města. Směrem na Plumlovskou přehradu tudy již několik let vede asfaltová cyklostezka, využívají ji nejen kolaři, ale i bruslaři či maminky s kočárky. Stále tady ale chybí poslední, zhruba kilometrový úsek těsně před Mostkovicemi.

To by se brzy mělo změnit, obec chce dlouho očekávanou část stezky otevřít ještě letos o prázdninách.

Kácení stromů na Hloučele kvůli výstavbě první části cyklostezky budilo kritiku už v minulosti, poslední část trasy nyní staví obec Mostkovice.

Obec: Chceme bezpečnou cestu, stromy byly uhnilé

Místostarostka Jitka Vánská přiznala, že kritiku zaznamenala. „Vyvolává to emoce a my to samozřejmě vnímáme. Chtěli jsme však Mostkovice a celou Plumlovskou přehradu napojit na Prostějov, aby lidé měli bezpečnou cestu, a ne úzkou cestičku. Přišlo nám nelogické, abychom z asfaltové cyklostezky, která už Hloučelou vede, pokračovali mlatovou stezkou,“ vysvětlila.

Kácí také Prostějov Téměř 730 tisíc korun utratila za kácení v lesoparku Hloučela prostějovská radnice. Je zde kolem 340 suchých stromů, jež je nutné porazit. Dalších 500 tisíc si vyžádají prořezy. Redukci koruny a bezpečnostní řezy pak potřebovalo několik stromů, jež stály v místech, kde nedávno začalo fungovat discgolfové hřiště. V západní části lesoparku u cyklostezky pak rostou vysoké topoly, je třeba prořezat jejich koruny.

Cyklostezka podle ní nebude sloužit jen cyklistům, ale také bruslařům, dětem na koloběžkách, freestylovým koloběžkařům anebo maminkám s kočárky.

Veškeré kácení navíc povolily orgány životního prostředí, řada stromů byla v tak špatném stavu, že by stejně musely brzy k zemi. „Na pohled se tyto stromy zdály v pořádku, ale prostředek byl uhnilý. Vůbec nechci domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby nějaký strom například kvůli větru na někoho spadl,“ podotkla Vánská.

Poslední úsek cyklostezky je podle ní v současnosti těsně před dokončením. Do začátku prázdnin by stavební firma měla stihnout veškeré drobné nedodělky, nějaký čas pak zabere kolaudace.

„Do té doby si cyklostezku nemůžeme dovolit otevřít, musí tam zůstat značky zákaz vjezdu. Oficiálně budeme otevírat na přelomu července a srpna,“ odhadla Vánská. Stezka přijde na necelých 6 milionů, 70 procent bude dotace z evropských peněz.

Díky stavbě stezky zpomalí auta

Součástí stavby je také změna, která se týká krajně nebezpečného přejíždění frekventované silnice na Ohrozim přímo u Mostkovic. Řidiči zde často nedbají na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. V současnosti je už snížena na 50 kilometrů v hodině, v budoucnu by tady dokonce měl vyrůst zpomalovací ostrůvek.

„Mělo by to být hotové zhruba do dvou let,“ nastínila Vánská.

Mostkovice nyní mají projekt i na další etapu cyklostezky, která bude pokračovat přes obec k letnímu kinu, kde se napojí na budovanou cyklostezku okolo Plumlovské přehrady. Tu staví město Plumlov a hotová by měla být už letos na podzim.

Jakmile se všechny chybějící části trasy podaří dokončit, cyklisté se pohodlně dostanou z Prostějova přes Hloučelu, okolo přehrady a Podhradského rybníka až do Soběsuk.