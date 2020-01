Bohuňovice zatím uhájily prastarou nádražní lípu, které hrozí pokácení

Stopadesáté narozeniny patrně nakonec nebudou poslední pro lípu rostoucí na nádraží v Bohuňovicích na Olomoucku. Ta zde byla vysazena při stavbě stanice během budování železniční tratě do Šternberka, po níž začaly vlaky jezdit už v roce 1870.

Při nynější modernizaci tratě jí ale hrozilo pokácení, čemuž se obec snaží zabránit. Správa železnic je ale nakonec ochotná strom pamatující časy císaře Františka Josefa I. ušetřit.



Do ohrožení se lípa, jež navzdory svému stáří nemá ochranný status památného stromu, dostala kvůli velké přestavbě, která lokální trať z Olomouce do Uničova povýší v řadě ohledů na úroveň důležitého železničního koridoru. Součástí projektu je mimo jiné rekonstrukce železničního spodku, výstavba nástupišť a vybudování nových inženýrských sítí.

Kvůli tomu by ovšem bylo podle původních plánů nutné zasáhnout do kořenů mohutného stromu natolik výrazně, že by to mohlo vést k jeho odumření, a stal by se tak rizikem pro dopravu, či dokonce cestující, neboť by hrozil jeho pád například při silném větru.

Lípa měla být proto z bezpečnostních důvodů pokácena, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jí ale nakonec dá šanci.

„Strom zůstane zachován, kabelová trasa bude přeložena tak, aby nepoškodila kořenový systém. Dojde nicméně k odbornému prořezu koruny tak, aby nezasahovala do trakčního vedení dráhy,“ popsal nově mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Obec se doposud snažila lípu bránit, žádost o povolení ke kácení dvakrát zamítla, ovšem SŽDC se proti druhému negativnímu stanovisku odvolala ke krajskému úřadu. Ten zatím nijak nerozhodl, v úvahu připadá zamítnutí odvolání, povolení pokácení, nebo vrácení záležitosti zpět bohuňovickému úřadu k novému posouzení.

„Pokud se našel způsob, jak se pokácení vyhnout, tak budeme samozřejmě velmi rádi. Oficiálně nás o tom ale zatím nikdo neinformoval a odvolání se na krajském úřadu pořád řeší, takže jsme s hodnocením trochu opatrní,“ okomentovala dosavadní vývoj událostí starostka Bohuňovic Jitka Stužková.



„Budeme čekat, až to bude definitivně úředně potvrzené,“ dodala.

Lokální trať dostane parametry srovnatelné s koridorem

Elektrifikace a modernizace za téměř čtyři miliardy korun začala loni v létě a má být dokončena v polovině roku 2022. Lokální železnice díky ní získá řadu parametrů srovnatelných s hlavními koridory včetně maximální rychlosti 160 kilometrů v hodině.

Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se díky tomu zkrátí ze 40 na 28 či 26 minut a v pracovní dny mají podle plánů ve špičce jezdit i spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi dokonce za 17 minut.

„Spojení Olomouce a Uničova patří mezi tři nejvytíženější neelektrizované tratě v Česku. V úseku před Olomoucí se po ní přepraví takřka čtyři tisíce lidí denně a na trase Šumperk–Olomouc jde celkem o více než sedm tisíc cestujících,“ vysvětloval důvody obří investice do „lokálky“ v roce 2015 tehdejší ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.

V Bohuňovicích začnou stavební práce naplno od března a místní se kvůli tomu budou muset připravit na roční nepřetržitou výluku. Podle starostky mají v obci z modernizace smíšené pocity.

„Dojde ke zrychlení cestování, což se ale projeví hlavně na delší vzdálenost, při jízdě od nás do Olomouce zase tolik ne. Také by mělo dojít ke snížení hlučnosti,“ uvedla Stužková.

„Na druhou stranu ale zřejmě přibude vlaků projíždějících, aniž by tu zastavovaly. Navíc bude muset být trať obehnána plotem, což je pro nás nešťastné, neboť prochází středem vesnice, takže ji napevno rozdělí na dvě poloviny a nebude to asi vypadat moc hezky,“ upozornila.