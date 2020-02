Na okraji Přerova, kde auto zabilo přebíhající dívky, bude nově padesátka

V místě nacházejícím se necelých 300 metrů od cedule značící začátek Přerova byla doposud povolená devadesátikilometrová rychlost, zhruba od začátku března budou ale řidiči muset přibrzdit nejprve na 70 a posléze na 50 kilometrů v hodině.

„Důvodem úpravy je zajištění bezpečnosti během stavebních prací, neboť se tam nyní buduje nový sjezd k blízkému průmyslovému areálu. Se zářijovou tragickou nehodou toto opatření nesouvisí,“ vysvětlil radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Padesátka nicméně už v místě zůstane i po dostavění sjezdu a zrušení dočasného rychlostního limitu.

„Dojde totiž k posunutí značky začátku města ke sjezdu. I v tomto případě je hlavním důvodem bezpečnost provozu,“ nastínil Navrátil.

Tragická nehoda se u průmyslového areálu odehrála v polovině září. Čtveřice mladých chodců se rozhodla výpadovku přeběhnout v místě, kde neosvětlenou silnici v mírné, ale táhlé zatáčce z obou stran lemují stromy a keře. Široká silnice má čtyři pruhy, byť dva slouží v rámci křižovatky k odbočování k blízké firemní hale.

Právě od ní skupinka mířila k cestičce vedoucí pod železniční tratí do čtvrti Předmostí. Zatímco dva chlapci to před autem jedoucím směrem do Přerova stihli, dvě dívky, z nichž jedné ještě nebylo ani patnáct let, těsně nedoběhly a vůz je pravou stranou srazil. Utrpěly zranění neslučitelná se životem.

Okolnostmi nehody včetně určení viníka se policisté stále zabývají. „Vyšetřování ještě nebylo ukončeno,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V místě riskantně přebíhá řada místních. „Lidé ho používají, aby si zkrátili cestu z Předmostí směrem do centra. Navzdory tomu, že není přehledné,“ přiblížila už dříve mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město sem proto už dva roky plánuje přidat osvětlení a doprostřed vozovky, která jako silnice první třídy patří státu, chce dát ostrůvek. Ten by chodcům umožnil přejít nadvakrát. Pokaždé by si tak museli hlídat auta přijíždějící jen z jedné strany. Plán se ale zasekl na výkupu potřebných pozemků.

„Máme už na tuto úpravu připravený projekt, ale stále nám chybí jeden nebo dva pozemky,“ popsal radní Navrátil.