Hranice po 23 letech od povodní ochrání širší jez, ne však na sto procent

Povodí Moravy jez na řece Bečvě rekonstruuje a rozšiřuje, následovat bude zvýšení valů a zdí podél nábřeží. Před vodou, jaká přišla v červenci roku 1997, to však město nezachrání, dokud nebude výš proti proudu stát klíčová nádrž Skalička.



„Od povodní v roce 1997 je rozšiřování jezu první krok, který se pro ochranu města proti povodním dělá. Zatím se akce pouze připravovaly a mluvilo se o nich. Navzdory komplikacím v dopravě, které s sebou stavba přinesla, ji samozřejmě vítáme,“ tlumočil názor hranické radnice její mluvčí Petr Bakovský.

Jez bude širší o jedno pole, také samotné koryto nad i pod jezem se rozšíří. „Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 metrů, po rekonstrukci to bude dalších 16 metrů navíc,“ popsal stavbu generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy ve městě, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní ochranu Hranic proti povodním,“ dodal ředitel.

Práce na jezu začaly v březnu. Aby mohly pokračovat, musí Povodí vypustit všechnu vodu z takzvané jezové zdrže.

„V období od července do listopadu jsou na řadě práce, kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného prahu. V průběhu srážky zdemolujeme levobřežní zdi a zahájíme přestavbu levobřežního pilíře na říční. Založíme také nové jezové pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění,“ řekl Gargulák.



Hranice v nedávné době zažily povodně dvakrát

Rozšíření jezu by mělo Hranice více ochránit před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města, nejvíc však pomůže úseku dlouhému asi 700 metrů mezi jezem a silničním mostem. „Do Bečvy se tam vlévají říčky Velička a Ludina. Když je vysoká hladina na Bečvě, říčky se rozlévají taky, protože nemají kam téct,“ vysvětlil mluvčí Bakovský.



Hraničtí zažili povodně nejen v nejkritičtějším roce 1997, ale také o třináct let později. S obavami sledují hladinu Bečvy při každých větších deštích. Nejinak tomu bylo i v posledních týdnech. „Stačil centimetr a Bečva byla na druhém povodňovém stupni. Byli jsme v pohotovosti, ale letos nás řeka naštěstí nevyplavila,“ poznamenal mluvčí.



Nový jez podle Povodí usnadní problematický odchod ledů v době jarního tání a také migraci vodních živočichů. Na levém břehu totiž vznikne 150 metrů dlouhý rybí přechod. Práce na jezu přijdou na 230 milionů korun a potrvají do konce příštího roku.

Povodí a město už se také připravují na zrušení stávajících a výstavbu nových protipovodňových valů a zdí na levém i pravém břehu Bečvy nad jezem a zemních hrází.

„Zvyšovat se budou hliněné valy pod mostem po obou stranách řeky. Most samotný má výšku dostatečnou, žádné úpravy tedy nepotřebuje, vyšší ale bude nová ochranná zeď v sadech Čs. legií,“ upřesnil Bakovský.

Jak podotkl, kvůli úpravám bude Povodí muset vykácet na padesát kusů dřevin, které nahradí nová výsadba. Vyhlídková místa zůstanou, jen budou o něco výš.

Přestavovat se bude i břeh v Kropáčově ulici

Velké změny čekají i protější břeh Bečvy v Kropáčově ulici. „Původně se předpokládalo, že tam zůstane současná zeď, pouze dojde k její opravě a vyplnění zábradlí betonem. Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu,“ vysvětlil mluvčí Hranic.



Na břehu se proto objeví úplně nová zeď z pohledového betonu. Ta bude nižší než zeď stávající, ale pro změnu bude mít masivní neprůhledné zábradlí. „V zábradlí budou proluky, které v případě hrozby povodně zahradí mobilní zábrany. Aby město nebylo od řeky odříznuto, bude tam několik přístupů k vodě v podobě schodišť,“ doplnil Bakovský.

I tuto část protipovodňových opatření bude hradit Povodí Moravy, které aktuálně čeká na přidělení dotací. Na zhruba 80milionové investici se ale budou podílet i Hranice, a to asi 14 miliony korun.

Všechna opatření by měla Hranice ochránit před vodou o průtoku 660 metrů krychlových za sekundu. To je o zhruba 300 kubíků méně, než byl průtok, jaký zažila Bečva v roce 1997. Aby už městu nehrozilo ani toto riziko, spoléhá na klíčové opatření na Bečvě, a to vodní dílo Skalička. Nádrž, o které se mluví nejméně třicet let, však stále nemá ani konkrétní podobu.