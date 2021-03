Lyžařská sezona trvala tuto zimu osm dní, areály sčítají obří ztráty

Týden a jeden den v prosinci. Tak krátkou dobu mohly mít během této zimy otevřeno skireály, předtím i poté vláda provoz na sjezdovkách kvůli koronavirové nákaze neumožnila. A s velkou pravděpodobností už to do konce zimní sezony ani nepovolí. Pro horská střediska to znamená obrovské ekonomické ztráty.