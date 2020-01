Rozmarná zima. Na Hané mrzlo, v Jeseníkách bylo i přes deset stupňů

Například v minulém týdnu stoupala teplota ve vyšších nadmořských výškách ve stínu k sedmi stupňům a na slunci často i vysoko nad deset stupňů, ale v třeba v podhůří na „šumperské“ straně Jeseníků zůstávala při neustále zatažené obloze vytrvale pod nulou.

Chladněji než vysoko v horách bylo ale kromě po většinu minulého týdne třeba také v jižní části Hané, kolem Olomouce, na Přerovsku a Prostějovsku.

„Počasí v Olomouckém kraji ovlivňovalo do poloviny měsíce jižní proudění, což vyvolávalo dlouhodobou inverzi,“ vysvětluje ostravský meteorolog Pavel Lipina jev, v jehož důsledku například vlekaři ve vyšších částech Jeseníků bojovali s teplem a museli vynakládat mnohem víc práce na udržení sjezdovek v dobrém stavu, zatímco třeba v nízko položeném Ski Areálu Hlubočky na Olomoucku ve stejnou dobu mrzlo.

„Tu dobu jsme využili na kompletní dosněžení areálu, což bylo pozitivní. Podmínky pro lyžování byly naprosto ideální, tedy až na to, že na rozdíl od hor tady lyžařům nesvítilo slunce,“ popsal spolumajitel areálu v Hlubočkách Michal Stojmenov.

Před rokem bylo na Šeráku přes metr sněhu, teď 25 centimetrů

Z údajů meteorologické stanice na jedné z nejvyšších hor Jeseníků Šeráku například vyplývá, že v období od 8. do 16. ledna bylo šest dnů s denními teplotami nad nulou a od začátku roku to bylo celkem devět dnů, během nichž se denní teploty pohybovaly od 2 do 7 stupňů nad nulou.

A tak v nejvyšších polohách odtával sníh, kterého bylo zatím v probíhající zimě mnohem méně než před rokem. Tehdy ho leželo v prvních týdnech roku na Šeráku přes metr a půl, dnes je to sotva 25 centimetrů. Teplo tak působilo problémy i na Ramzové, kde sídlí jedno z největších středisek Jeseníků, Bonera.

„Protože sjezdovky kryje téměř výhradně jen technický sníh, přežili jsme oteplení v dobré kondici, protože technický sníh odolává teplému počasí mnohem lépe než sníh přírodní,“ řekla ředitelka areálu Karla Kubíčková.

A zatímco od Jeseníků na jih panovalo mrazivé počasí s častými mlhami, tak na „jesenické“ straně směrem na sever, stejně jako ve vyšších polohách hor, bylo několik dnů nadprůměrně teplo. Nejen na Javornicku, jemuž se přezdívá slezská Haná, ale netypicky také už na svazích za Červenohorským sedlem, kde za normálních podmínek bývá stejně chladno jako na horách.

Jesenicko ohřál i fénový efekt

Přímo v Jeseníku pak meteorologové naměřili osm stupňů. „Nadprůměrné teploty na Jesenicku vyvolal fénový efekt, který do závětrné strany hor přinášel teplo stejně jako do hor inverze,“ vysvětluje meteorolog Lipina.

Fén je teplý nárazový vítr, který vzniká, když vlhký vzduch od moře překonává hory. Při jejich zdolávání s rostoucí nadmořskou výškou se proudící vzduch ochlazuje a ztrácí vlhkost, naopak při cestě dolů se už vzduch, který cestou nahoru ztratil vlhkost, otepluje.

Proto bylo na Jesenicku v uplynulém období více lednových dnů nezvykle teplých. Během posledního víkendu se už však počasí vrátilo do „normálu“ a na horách je opět chladněji než v nižších polohách.

V dalších dnech se podle meteorologů v celém regionu výrazně ochladí. Počasí v Olomouckém kraji totiž pro změnu ovlivní studená fronta a na místech se sněhovou pokrývkou se při vyjasnění může dostat teplota až k minus deseti stupňům.