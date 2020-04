Ve stavu nouze je méně krádeží i nehod, přibylo však překračování rychlosti

Policie zatím podrobné statistiky nemá, ale potvrzuje, že se méně krade a loupí.

„Míru trestné činnosti po dobu, kdy se naše země nachází v nouzovém stavu, nejde v současné době statisticky vyhodnotit. Obecně lze však říct, že došlo k mírnému poklesu,“ sdělila mluvčí policie v kraji Miluše Zajícová.

K odrazování od zločinu přispívají podobné případy, jako bylo třeba nedávné vloupání do garáže rodinného domu v olomoucké čtvrti Chválkovice. Dvaadvacetiletý recidivista z Olomouce za krádež nářadí v hodnotě 450 korun skončil ve vazbě.

„Osoby, které se dopouštějí trestné činnosti, by si měly uvědomit, že je vyhlášen nouzový stav a v souvislosti s ním bude jejich protiprávní jednání posuzováno daleko přísněji. Platí daleko tvrdší tresty. Například za krádež, kde za normálního stavu hrozí až dva roky, ve stavu nouze hrozí trest odnětí svobody až osm let,“ varoval mluvčí policie Libor Hejtman.

Pokles kriminality v období nouzového stavu příliš nepřekvapil zástupce justice.

„Zřejmě se teď na nějakou přechodnou dobu bude rozsah kriminality zmenšovat z důvodů sníženého pohybu osob na veřejnosti a uzavření obchodů. Může to vést k poklesu běžné pouliční kriminality,“ řekl předseda Okresního soudu v Prostějově Petr Vrtěl.

„Pokud však budou restriktivní opatření platit delší dobu a lidé se například ocitnou bez zaměstnání, může se kriminalita zase zvýšit. Nárůst nezaměstnanosti má vždy dopad na majetkovou trestnou činnost,“ dodal.

Ubylo nehod, kvůli porušování rychlosti policie obnovila kontroly

Nouzový stav má dopad i na dopravu. Například předminulý týden se v Olomouckém kraji stalo 34 dopravních nehod, což je pokles o 64 procent oproti srovnatelnému období v loňském roce.

Na druhou stranu si nyní část řidičů na silnicích častěji dovolí porušovat rychlost, neboť spoléhají na to, že se policisté na dopravní přestupky tolik nezaměřují. Reakcí policie bylo v uplynulých dnech několik kontrolních akcí.

„V kraji jsme zaznamenali 70 případů překročení maximální povolené rychlosti, z toho třicet policisté vyřešili na místě uložením pokuty a čtyřicet postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ shrnula výsledky čtvrtečních kontrol policejní mluvčí Marie Šafářová.

„Nejvíce překročil povolený limit řidič, který na Jesenicku projížděl obcí více než devadesátikilometrovou rychlostí, další jel na Šumpersku obcí osmdesátkou,“ dodala.

V kontrolách chce policie pokračovat i nadále, neboť třeba v pátek policisté přistihli jednadvacetiletého mladíka jet Bludovem na Šumpersku dokonce rychlostí 111 kilometrů v hodině. Nyní mu hrozí až desetitisícová pokuta, pět trestných bodů a zákaz řízení až na jeden rok.

Za chození bez roušky hrozí pokuta až dvacet tisíc

Strážci zákona a strážníci městské policie se nyní zabývají kontrolou nouzových opatření.

„Přijali jsme desítky oznámení, kdy nám lidé volají, že někdo nenosí roušku nebo se někde lidé srocují. Strážníci, kteří jsou v terénu, zkontrolovali a hlavně upozornili stovky osob. Pro podezření z přestupku už jsme správnímu orgánu oznámili několik osob. Byli to lidé, které jsme opakovaně upozorňovali na to, že mají mít roušky, a bohužel to neakceptovali,“ řekl mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Lidem hrozí pokuta až 20 tisíc korun. „Jinak se snažíme podobné situace řešit hlavně domluvou, ale u těchto žádné upozornění nepomohlo,“ dodal Čunderle.

Dron zachytil skupinku cyklistů, kteří porušili karanténu Litovelska a Uničovska

Na lidi, kteří neměli roušky a dokonce venku hromadně popíjeli, narazili v minulých dnech například také strážníci v Prostějově.

„Šlo o skupinku osob popíjející alkoholické nápoje za Domem služeb ve Vrahovicích. Byli to muži ve věku 24, 28, 31 a 37 let. Kvůli nouzovému stavu nelze alkohol popíjet na veřejném prostranství. Hlídka navíc čtveřici poučila o platnosti vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Greplová.

Muži se podle ní vymlouvali, že si chtěli dát jen pivo po práci a o zákazu nevěděli, ale nepomohlo jim to. Jejich přestupek bude řešit příslušný úřad.

„Žádáme všechny, aby respektovali veškerá nařízení a zákazy, které jsou v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeny. Jejich porušováním ohrožují nejen sebe a své blízké, ale i ostatní spoluobčany,“ vyzvala policejní mluvčí Šafářová.

Dva týdny hlídání uzavřené zóny Litovelska a Uničovska z pohledu policie: