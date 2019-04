Náhlý konec poradce z ANO komplikuje Olomouci reformu městských firem

Olomoucká radniční koalice v čele s hnutím ANO si těsně po volbách stanovila ambiciózní cíl – převést řízení městských akciových společností na takzvaný německý model.

V představenstvech firem, jako je Dopravní podnik či Technické služby, tak nově místo politiků sedí jejich manažeři, zatímco politici se stáhli do dozorčích rad. Nově také zaniknou funkce ředitelů a náměstků, neboť posty budou zastávat přímo členové představenstev.

Součástí tohoto procesu je i zavedení koncernového řízení – tedy že vedení všech firem bude více komunikovat a spolupracovat například při nákupech služeb nebo energií.

Jako poradce na zavádění těchto nových mechanismů si na počátku letošního roku najala radnice Martina Itterheima. Muže, jenž je historicky spojen především s brněnským a jihomoravským ANO a hlavně s bývalým brněnským primátorem Petrem Vokřálem.

Společně pracovali pro odpadní kolos A. S. A. a byl to právě Vokřál, který v roce 2016 doporučil Itterheima na pozici manažera volební kampaně ANO před krajskými a senátními volbami. Podobné doporučení pak přišlo i v případě spolupráce s olomouckou radnicí.

„Já jsem jednal nejen s panem primátorem Vokřálem, ale i s náměstkem, který měl koncern v Brně na starosti, a ten mi doporučil pana Itterheima,“ potvrdil primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Jako konzultant oponoval a doplňoval

„Já jsem dal jednoduchou nabídku na konzultační služby. Nejsem právník ani auditor, mám zkušenosti z korporátního prostředí a mám zkušenosti z Brna, kde jsem se na vzniku koncernu podílel,“ řekl ke své roli v Olomouci Itterheim.

Čemu se tedy přesně věnoval? „Základní zadání je jednoduché. Město mění systém řízení svých společností a uvažuje, zda by se celý systém nedal otočit do koncernového řízení. V tom dělám konzultanta a odpovídám na dotazy,“ popsal Itterheim.

„Pomáhal jsem odboru strategie s vypracováním. Tam jsem působil jako konzultant, přípravu dělal právník města. V rámci přípravy jsem oponoval nebo doplňoval,“ dodal.

Výsledkem je důvodová zpráva, která vznikla ve spolupráci s odborem strategie, kterou minulé pondělí předložil radě. Ta ji vzala na vědomí a bude ji projednávat s novým vedením akciovek.

Po rozhovoru s novinářem vypověděl smlouvu

První smlouva mezi Olomoucí a Itterheimem skončila v březnu. Při hodinové sazbě 700 korun si poradce přišel za tři měsíce na 67 tisíc. Nová poradenská smlouva zhruba na čtvrt milionu korun měla platit od dubna do konce roku. Hodinu po rozhovoru s redaktorem MF DNES ji však Itterheim s okamžitou platností vypověděl.

Kromě působení v Olomouci totiž směřovaly otázky i na jeho další angažmá, protože Itterheim je zároveň předsedou představenstva společnosti Thermal Pasohlávky, která prodávala půdu čínským investorům na jihu Moravy pro výstavbu lázní, pracuje jako poslanecký asistent někdejší ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a dělá poradce na Jihomoravském kraji pro odbor, který má na starost opět Malá, tentokrát jako krajská náměstkyně.

MF DNES také zjistila, že Itterheim patří mezi utajovanou skupinu zaměstnanců, které mezi lety 2017 a 2018 platil Středočeský kraj za nejrůznější analýzy, jejichž výstupy však budí pochyby. Itterheim se podle výkazů zabýval odpadovým hospodářstvím za 50 tisíc měsíčně. Někdejší radní, který měl tuto oblast na starost, však o Itterheimovi nikdy neslyšel.

Při přechodu na koncernové řízení akciovek se tak Olomouc bude muset nadále obejít bez Itterheimových rad.

„Předpokládám, že se město bude muset nějakým způsobem zařídit. Ta důvodová zpráva je natolik podrobná, že by mohla dál posloužit,“ řekl Itterheim.

Žbánek uvedl, že konec konzultanta se může městu prodražit. „Pokud budeme chtít pokračovat v dalším rozvíjení nastavení vlastnických politik, nastavení koncernového prohlášení, budeme muset tuto službu poptat někde jinde,“ prohlásil primátor.

„Jsou to nákladné, sofistikované záležitosti. Není to nic složitého, ale vše musí odpovídat legislativě, jak korporátní, tak veřejnoprávní. My nemáme právníky, kteří by se zabývali obchodním a korporátním právem,“ dodal.