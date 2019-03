Kam s úředníky? Olomouc řeší otázku nejméně za desítky milionů

Klíčové datum je 15. červenec 2023. Teprve poté bude možné s majiteli budovy řešit výpověď z nájmu, němž úředníci sídlí od roku 2013. Smlouva totiž stanovuje minimální dobu pronájmu na deset let. Byť tento termín už nespadá do aktuálního volebního období, v němž městu vládne čtyřkoalice ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně, bude rozhodnutí právě na ní.

Příští vedení radnice už by se totiž po volbách v roce 2022 na případný přesun úředníků jen těžko stihlo připravit. Radní proto už pověřili tajemníka magistrátu Jana Večeře, aby zpracoval koncepci, jež upřesní potřeby úřadu.

Při rozhodování, kde budou úředníci sedět poté, má ovšem radnice částečně svázané ruce. Do levnějšího podnájmu má cestu zakázanou, politici totiž při podpisu smlouvy souhlasili se spornou klauzulí, podle níž se ještě dalších deset let – tedy do roku 2033 – smí úřad přemístit jedině do vlastní budovy.

Jednání o vzniku, pronájmu a pak i samotná stavba Namira spadaly především do dvou volebních období, kdy městu s primátory Martinem Novotným a Martinem Majorem vládla ODS – nejprve s ČSSD a KDU-ČSL a poté s TOP 09 a KDU-ČSL.

Jedním ze společníků a jednatelů firmy Namiro, s. r. o., jíž budova patří, je podnikatel Roman Navrátil, přítel a někdejší obchodní partner bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila z ČSSD. Ten byl v době, kdy město uzavíralo klíčové smlouvy, městským radním.

Za celou transakci město v minulosti čelilo kritice. Ať už kvůli vysokému, téměř dvacetimilionovému ročnímu nájemnému, či proto, že se nechalo dotlačit, aby pronajatý dům ještě dodatečně za vlastní peníze zhodnocovalo například investicí do chybějící klimatizace, na což v minulosti upozornila MF DNES. Peníze jdou navíc kromě vlastníka i do anonymní firmy na Kypru.

Koupit Namiro označoval nynější primátor dříve za absurdní

Město má nyní na stole pět možných řešení. Kromě prodloužení podnájmu je mezi nimi teoreticky i odkoupení Namira. Byl by to však velmi kontroverzní krok a to hned z několika důvodů.

Město by totiž, zjednodušeně řečeno, platilo za budovu, jejíž vybudování už částečně od roku 2013 zafinancovalo skrz nájemné. Navíc Žbánek tuto možnost již dříve ještě coby opoziční zastupitel odmítl a označil za absurdní.

„Platíme vysoký nájem, o němž se vede polemika, zda je, či není přiměřený. A teď bychom za desítky či spíše stovky milionů ten objekt kupovali? Za tu dobu jsme mohli tyto finance ušetřit,“ prohlásil Žbánek loni v únoru.

„Navíc se Namiro řešilo s tím, že se zbavíme historických paláců. A místo toho jsme se přestěhovali do nájmu, který dodatečně zhodnocujeme milionovými investicemi do klimatizace a údržbou cizího majetku,“ dodal.

Další možností je stavba úplně nové budovy, která by tentokrát patřila městu. O tom, kde by mohla stát, uvažovalo už minulé vedení města. Zástupci bývalé koalice zmiňovali například Tomkovu ulici u Gymnázia Hejčín či současné parkoviště u tržnice.

Prodloužit nájem je nejméně výhodná možnost

Čas se ovšem krátí, a stále palčivější otázkou tak zůstává, zda se stavba na zelené louce a shánění razítek pro stavební povolení dá ještě vůbec stihnout.

„K těmto třem možnostem patří i další varianty. A to přestavba a využití jiného objektu, případně využití projektu některého developera, který by město odkoupilo,“ uvedl mluvčí radnice Michal Folta.

Žbánek tvrdí, že ve hře jsou zatím všechny možnosti. Zároveň ovšem připouští, že „některé z nich jsou méně a některé více výhodné“.

„Za nejméně výhodnou lze označit pokračování nájmu v objektu Namiro,“ podotkl primátor.

Při řešení „problému Namiro“ město uvažuje i o spolupráci s dalšími institucemi. Před měsícem proto Olomouc začala jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Dohodli jsme se na společném postupu při hledání prostor pro úředníky státní správy. Jednal jsem rovněž s hejtmanem, také krajský úřad řeší administrativní kapacity, takže se nabízí možnost postupovat společně,“ dodává primátor.