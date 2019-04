Jermanová vyplácela exmanažera ANO. Má čtyři další práce za veřejné peníze

Středočeský kraj více než šest měsíců tají jména těch, kterým vyplácel v součtu na pět milionů korun ročně za všemožná poradenství. Desítky tisíc neznámí lidé brali třeba i za analýzu hudebních festivalů nebo monitoring radničních periodik.

MF DNES nyní zjistila, že hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) radil i Martin Itterheim (ANO). Ten byl jako manažer hnutí ANO nejprve zodpovědný za krajské volby a jako zmocněnec i za poslední volby do Poslanecké sněmovny.

Když v hnutí skončil, stal se, podle zjištění redakce, zaměstnancem hejtmanství číslo 5677. A začal pomáhat s odpady. Navzdory tomu, že radní pro životní prostředí, který měl agendu v gesci, o něm nikdy neslyšel.

Poradenské smlouvy za téměř milion získal Itterheim i na jihomoravském hejtmanství. A své služby začal nabízet i v Olomouci. Dlouholetý kolega místopředsedy ANO a někdejšího brněnského primátora ANO Petra Vokřála z odpadní firmy A. S. A. dostal podle zjištění redakce v součtu minimálně pět angažmá. Všechna spojuje to, že o nich rozhodli jeho kolegové z hnutí a že jsou za veřejné peníze.

„Bylo padesát. Ale hrubého“

„Díky tomu, že jsem byl volební manažer, měl jsem možnost poznat spoustu lidí v krajích. Se spoustou z nich jsem spolupracoval. A mnohdy jsem za to žádné peníze neměl. Protože chci, aby se věci pohnuly dopředu,“ uvedl Itterheim na dotaz MF DNES, ale o svém angažmá ve středních Čechách se bavit odmítl.

Martin Itterheim přes 20 let spolupracoval s nynějším brněnským primátorem Petrem Vokřálem (ANO) v odpadové společnosti A.S.A., rok dělal pro Pentu, teď je na volné noze jako konzultant. V podzimních krajských volbách byl hlavním volebním manažerem hnutí ANO, jehož je řadovým členem.

Za jedenáct měsíců za jeho rady přitom kraj zaplatil 550 tisíc korun. „Nebudu to komentovat. Bylo to 50 tisíc hrubého měsíčně,“ říká k tomu Itterheim. Působení poradců na Středočeském kraji je obecně obestřené tajemstvím. Sama Jermanová kauzu označila za šikanu organizovanou Miroslavem Kalouskem (TOP 09). Ani v pátek v přímé konfrontaci s Itterheimovým jménem nebylo hejtmanství ochotné sdělit více informací.

„Krajský úřad oslovil všechny externí zaměstnance, s nimiž měl uzavřeny dohody v roce 2017 a 2018, se žádostí o sdělení, zda souhlasí se zveřejněním svého jména. U zaměstnance číslo 5677 dosud neobdržel odpověď,“ uvedla mluvčí kraje Helena Frintová.

Zaměstnanec číslo 5677 se však podle ní věnoval třeba komentáři ke studii překládacích stanic ve Středočeském kraji, podkladům ze seminářů o odpadech nebo k problematice logistických a výrobních hal.

Potíž je, že tehdejší radní pro životní prostředí Ivo Šanc (STAN), který měl problematiku v gesci, tvrdí, že o krajském poradci přes odpady tehdy vůbec nevěděl.

„Studie překládacích stanic byla vypracována, ale nějaký posudek nebo vyjádření jsem k tomu neviděl. Já mám i výkazy práce toho zaměstnance. V nich jsou uvedeny semináře, které jsme pořádali jako odbor životního prostředí. My jsme ho tam nikdy neviděli ani s námi nespolupracoval,“ uvedl Šanc.

Nejnověji se Itterheim začal angažovat na Olomoucku, v mateřském kraji šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, ke kterému má dlouhodobě blízko Itterheimův spojenec Petr Vokřál. Vokřál přitom říká, že svého přítele doporučil kvůli jeho schopnostem a pracovitosti. V Olomouci totiž magistrát připravuje vytvoření koncernu z městských firem. Totéž s pomocí Itterheima proběhlo v Brně.

A za hodinu bylo po smlouvě...

V Olomouci mu magistrát nejprve vyplatil téměř 70 tisíc za přípravu stanov městských společností. A následně s ním uzavřel poradenskou smlouvu na čtvrt milionu.

„Já jsem dal jednoduchou nabídku na konzultační služby. Nejsem právník ani auditor, mám zkušenosti z korporátního prostředí a mám zkušenosti z Brna, kde jsem se na vzniku koncernu podílel,“ obhajoval to Itterheim, ale hodinu po rozhovoru s redaktorem oznámil, že smlouvu ruší.

Jeho letitý kolega Vokřál se ho zastává. „Mrzí mě, že vás zajímá zrovna takto výkonný člověk. Se mnou přišel z byznysu, kde pracoval za zcela jiných podmínek než nyní. Znám ho od roku 1994 a považuji ho za jednoho z nejslušnějších lidí, ke kterému mám naprostou důvěru,“ uvedl Vokřál.

Itterheim radí i Vokřálovu mateřskému Jihomoravskému kraji. Jeho služeb využívá zejména náměstkyně Taťána Malá – zároveň poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti, která musela odstoupit po plagiátorském skandálu.

Kraj má s Itterheimem už třetí rok smlouvu na poradenství v oblasti majetku a investic, což spadá právě pod Malou. První dva roky za to externistovi Itterhaimovi kraj vyplácel 20 tisíc měsíčně, letos třicet.

Malá Itterheimovi zajistila i lobbisty velmi ceněnou kartičku pro vstup do Sněmovny. Angažovala ho totiž jako svého poslaneckého asistenta. Tvrdí, že za symbolickou sumu. „Dostává za to tisíc korun měsíčně,“ uvedla Malá. „Já jsem byla dlouhodobě spokojená s tím, jaké má manažerské schopnosti,“ dodala.

„Je to symbolické. Už jsem říkal, že to můžeme zrušit. Kartičku mám, když mě paní Malá potřebuje vzít občas na jednání do Sněmovny, občas jí dělám rešerše nebo radím s projevy,“ uvedl Itterheim.

Jihomoravský kraj Itterheima vyslal také do své firmy Thermal Pasohlávky. Ambiciózní projekt výstavby čínských lázní zahájil někdejší hejtman Michal Hašek (ČSSD). Nynější hejtman Bohumil Šimek si ale pochvaluje, že až teprve Itterheimovi se skutečně podařilo krajské pozemky Číňanům prodat a domluvit s nimi výstavbu. „Kdyby nebylo jeho, tak to dodnes není. Je velmi výkonný,“ uvedl Šimek.

S tím, kolik mu krajská firma vyplácí, odkázalo hejtmanství na krajskou firmu, za niž vystupuje právě Itterheim. Ten to nejprve nechtěl komentovat. „Dostávám 40 tisíc měsíčně,“ konstatoval nakonec.