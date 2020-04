Na olomouckých kolejích už má koronavirus na třicet zahraničních studentů

Nakaženými jsou studenti z Itálie, Španělska nebo Velké Británie, kteří studují v Olomouci v rámci mezinárodního programu Erasmus a zůstali zde. Výsledky testů dalších 73 zahraničních studentů zatím nejsou k dispozici, všichni jsou však v karanténě.

„Byl by zázrak, kdyby i mezi těmi 73 nebyli další studenti s pozitivními testy. Nicméně také na tuto variantu jsme připraveni a kapacitně bychom ji zvládli,“ ubezpečil ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Josef Suchánek.

Všichni nakažení jsou v oddělené budově s přísným režimem. Každý má samostatný pokoj a má zajištěné drobné nákupy a přísun jídla z menzy.

Masivní rozšíření nákazy na kolejích má podle Suchánka na svědomí především nešťastná doba výskytu celé pandemie koronaviru.

„Bylo to zrovna ve zkouškovém období, kdy studenti, a to i ti zahraniční, cestují domů. To znamená, že byli v Itálii, Španělsku nebo Anglii a v dalších rizikových zemích. A pak se někteří z nich k nám samozřejmě vraceli,“ vysvětlil ředitel.

Připustil, že v dodržování preventivních opatření mají studenti rezervy, masivní porušování pravidel však podle svých slov nezaznamenal.

„Například o nějakých hromadných večírcích, jako byly v Praze, tady v posledních dvou týdnech nemůže být vůbec řeč,“ uvedl v narážce na události z kolejí České zemědělské univerzity, kde se v březnu navzdory zákazu shromažďování uskutečnilo několik večírků.

Na olomouckých kolejích bydlí také čeští dobrovolníci, například medici z lékařské fakulty. Ti jsou ovšem v kampusu na opačném konci města a se zahraničními studenty vůbec nepřicházejí do kontaktu.