VIDEO: Biker natočil triky vleže na podlaze, pořádně se u toho zapotil

Autorství „podlahového videa“ patří německému freeridovému lyžaři Phillipu Kleinovi, kterým se Siriški nechal inspirovat.

„Když jsem viděl video Phillipa Kleina, moc se mi líbilo. Hned jsem věděl, že by se dalo přenést i na horské kolo a bylo by skvělé to udělat i za cenu okopírování nápadu,“ říká olomoucký biker.

Podstatou je kamera namířená z výšky na podlahu, na níž vleže předvádí jednotlivé triky různé obtížnosti včetně takových, které v reálu dají zabrat i nejlepším jezdcům. A to vše s neotřelým vtipem.

„I realizace byla zábavná. Říkal jsem si, že to nebude těžké, nějaké zkušenosti s točením mám. Dost času mi ale zabrala příprava. Nejdřív vymyslet, co se bude dít, nachystat nějaké rekvizity a pak předělat celý pokoj a přestěhovat nábytek, aby vznikla pořádná plocha,“ popisuje Siriški.

„Po natáčení jsem byl zchvácenej jako po jízdě venku“

To nejtěžší však měl teprve před sebou. Ačkoliv má celý videoklip jednu minutu, pořídit všechny záběry stálo dost sil.

„Když jsem po natáčení vylezl z pokoje, byl jsem stejně zchvácenej, jako bych jezdil někde venku,“ směje se biker. Až při ležení na zemi si například uvědomil, že je kolo celé nakřivo, protože se opírá o pedál a řidítka,

„Takže jsem ho musel poměrně dlouhou dobu držet silou narovnané. A zároveň si hlídat pozici kola vůči kameře, aby nebylo na záběrech moc rozházené, protože kdybych se posouval moc, nevypadalo by to dobře. Na všechno jsem přicházel až v průběhu a nakonec to bylo daleko náročnější, než jsem si původně myslel,“ přiznává.

Celý den zabrala úprava videa na počítači. Ze záběrů se musely vybrat jen některá okénka a výsledný efekt vzdáleně připomíná animační techniky známé třeba z filmů Jana Švankmajera.

„Původně jsem chtěl udělat hodně fotek, ale nakonec jsem točil video a z něj stříhal. Důležité bylo odhadnout „frame rate“ (snímkovou frekvenci - pozn. red.), na to jsem přišel až testováním a experimentováním. Bylo hodně neznámých, na něž jsem přicházel až v průběhu práce. Rozhodně jsem si to užil,“ vypráví Siriški.

S natáčením má mnohaleté zkušenosti. V roce 2015 s kameramanem Janem Voglem natočili v opuštěných armádních skladech na kraji Olomouce klip Daydream, který měl ohlas i v zahraničí.

24. října 2015

Před dvěma lety pak spustili s blanenským bikerem Ondřejem Šenkem YouTube kanál Bike o‘Clock.

„Je to platforma, která zastřešuje naše aktivity, což jsou exhibice po republice i v zahraničí, kde ukazujeme triky v podobě show. A druhá část je točení videí, každý týden jedno nebo dvě natočíme a vytváříme komunitu lidí, kteří si nás oblíbili,“ líčí rodák z Černé Hory, který žije v Česku od šesti let.

Během karantény natočil i klip, při kterém na zahradě u domu využívá i basketbalový míč a koš.

„Chtěl jsem ukázat, že se dá využít čas v karanténě kreativně a zase to bylo něco nového. Než nebýt vůbec aktivní, tak raději takto něco udělat. A lidem se to líbilo,“ směje se Siriški.

Zabavit sebe i ostatní během složitého období koronavirové pandemie chtěl i posledním videem z vlastního obýváku. I proto v jeho závěru stojí Stay Home, Save the Summer, tedy „zůstaň doma, zachraň léto“.

„Beru to tak, že bychom se měli řídit nařízeními, ať už se to někomu líbí nebo ne. Jestli mají mít smysl, měli by je všichni dodržovat. Ne být stále doma, lehké sportování a vycházky jsou dovoleny. Ale pokud proti nákaze bojujeme a snažíme se, aby tato situace co nejdřív skončila, měli bychom mít zodpovědný přístup. Každý z nás si přeje, aby to co nejdřív bylo za námi,“ říká muž, která má vedle kola a dalších zájmů také doktorát z Masarykovy univerzity.