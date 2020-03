VIDEO: Před koronavirem hasiče chrání i lepicí páska a dvoje rukavice

Stany se pravidelně dezinfikují, zhruba jednou týdně v nich pak probíhá i velká dekontaminace, kterou provádějí právě hasiči. Nejprve se musejí svléknout do spodního prádla a poté je čeká nasazení podvlékaček, na které si následně obléknou jednorázové ochranné obleky.

„Dále mají na sobě gumové pracovní rukavice a boty, přičemž místa, kde na sebe jednotlivé části oděvu navazují, se ještě utěsní izolační páskou. Přes obličej mají masku se speciálním filtrem, který je přibližně tisíckrát účinnější než jaký mají respirátory třídy FFP3,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Následně hasiči dekontaminačním roztokem nastříkají všechny části odběrového stanu a místo poté nechají vyschnout. Po ukončení práce se pak přesně daným postupem svléknou, tak, aby se nedotkli vnější části obleku. Ochranný oblek poté putuje uzavřený v pytli na likvidaci.

„Chtěli jsme ukázat, že hasiči rozhodně nemohou do ochranného obleku skočit jako Jája a Pája z večerníčku a ihned vyrazit,“ glosovala video Balážová.

„Na druhou stranu pro hasiče nejde o nic nového, co by vzniklo až v souvislosti s koronavirem. Tyto postupy používají dlouhodobě, takže navlečení ochranného oděvu jim zabere přibližně pět až deset minut. Vyžaduje to především pečlivost, ale hasiči vědí, že to dělají kvůli své vlastní ochraně, a podle toho k tomu přistupují,“ dodala.