Valy pro střelnici zdůvodnil stavitel rekreací, úřad to uznal a čelí kritice

„Závěr stavebního úřadu v Prostějově, že provedené zemní práce nejsou terénními úpravami, které podléhají projednání podle stavebního zákona, považuji za nedostatečný a nepodložený. Toto sdělení stavebního úřadu nenaplňuje požadavky zákonnosti,“ konstatoval zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

Stavební úřad měl podle něj jasně vysvětlit, proč policista Tomáš Fiala, který střelnici staví, mohutné valy vybudoval.

Zřízení střelnice totiž vyžaduje souhlas řady institucí, neboť její fungování provázejí negativní jevy jako hlučnost, prašnost nebo doprava.

„Očekávám proto, že stavební úřad doplní dokazování a osvětlí účel provedených zemních prací včetně valů,“ sdělil Křeček.

Instituce, která po odvolání odpůrců střelnice zahájila přezkumné řízení, pochybení odmítá.

„Stavební úřad provedl na sledovaném pozemku opakovaně kontrolní prohlídku a provedené zemní práce posoudil v souladu se stavebním zákonem. Zástupce veřejného ochránce práv nesdělil na tyto práce žádný právní názor a věnoval se pouze postupu úřadu. Stavební úřad bere jeho vyjádření na vědomí,“ prohlásil vedoucí úřadu Jan Košťál.

Podle něj policista Fiala terénní úpravy provedl „za účelem umožnění rekreace na pozemku“ a stavební úřad v současné době neeviduje žádnou žádost o vydání nějakého stavebního povolení.

„Podle zákona o střelných zbraních a střelivu pak stavební úřad není kompetentní k povolení střelnice,“ dodal Košťál.

Vznik střelnice odmítá i nové vedení obce

Zástupce veřejné ochránkyně práv Křeček však pochybuje o tom, že by mohutné valy měly sloužit k rekreaci. Upozorňuje zároveň na to, že stavební úřad zcela pominul námitky odpůrců, kteří poukazovali na ochranu nezastavěného území obce.

„Jde o veřejný zájem. Stavební zákon stanoví druh a účel staveb, zařízení a jiných opatření, které je možné umisťovat v nezastavěném území obce. Pokud obec nemá platný územní plán, a to je případ Hradčan-Kobeřic, pak v jejím nezastavěném území nelze umisťovat objekty pro soukromou rekreaci,“ konstatuje Křeček.

To potvrzuje i starostka Hradčan-Kobeřic Zuzana Weinlichová. Fiala podle ní v lesíku nemůže budovat nic pro rekreaci, protože obec nemá územní plán. S výstavbou střelnice pak Kobeřice zásadně nesouhlasí.

„Zamítavé usnesení obecního zastupitelstva se nyní určitě měnit nebude. Naopak myslím, že současné zastupitelstvo je ke střelnici ještě kritičtější, než bylo zastupitelstvo před volbami,“ řekla starostka.

„Pokud to obec nepovolí, tak se tam nic stavět nebude. Nemělo by se stát, že by to nějaký úřad přes odpor obce povolil,“ dodala Weinlichová.

Policista se za zničené pozemky či zmizelé dřevo ani neomluvil

Střelnici odmítá drtivá většina místních a sepsali proti ní petici. U obce již funguje kamenolom, a lidé se bojí dalšího hluku i o víkendech.

„Jsme rádi, že máme zastání u veřejného ochránce práv. Z vlastní iniciativy se o náš případ začal zajímat, což nás mile překvapilo. Nepřejeme si, aby tam střelnice vznikla,“ řekl zástupce skupiny obyvatel Kobeřice proti střelnici Radomil Holík.

Fialu MF DNES stejně jako několikrát v minulosti opět požádala o stanovisko. Podobně jako dříve však ani tentokrát nereagoval.

„Aktuálně se jedná pouze o terénní úpravy. Do budoucna mám vizi postavit tam malou klubovou střelnici pro pár lidí,“ tvrdil nicméně Fiala loni na zasedání zastupitelstva.

Prohlásil zároveň, že terénní práce jsou v souladu se zákonem. Za sousední zplundrované pozemky, pokácené a zmizelé dřevo se však majitelům dodnes neomluvil ani nenahradil škodu.

Případ vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů, která ovšem přes řadu rozporů ve výpovědích svědků celý spis shodila ze stolu s tím, že vše způsobil jen posunutý kolík.