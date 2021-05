Nový klub chce přilákat do olomouckých divadel a na výstavy mladé diváky

Myšlenku na založení klubu pro mladé diváky přineslo loni v létě setkání Moravského divadla Olomouc a Univerzity Palackého. Konkrétně ředitele divadla Davida Gerneše a zástupce vedoucího Katedry divadelních a filmových studií Martina Bernátka.

„Hovořili jsme o tom, jak přilákat do divadla mladé publikum. Olomouc je univerzitní město a naše divadlo má zájem, aby se studenti stali nedílnou součástí divácké obce. V předchozích letech jsme vytvořili speciální studentské předplatné a klub mladých diváků by mohl být další a věřím, že atraktivní cestou, jak dostat do hlediště více středoškoláků a vysokoškoláků,“ uvedl Gerneš.



Bernátek následně v zimním semestru 2020 vypsal seminář, ve kterém se čtrnácti studenty začal Arter připravovat. Podobou by se měl blížit dlouhodobě existujícímu klubu v Praze nebo tomu založenému před pandemií v Brně.



Ačkoli základy klubu vznikaly na univerzitě, určený je pro všechny od 15 do 26 let bez ohledu na to, zda studují.

„Pro divadla jde o velkou dramaturgickou výzvu, jak nabídnout této divácké skupině prostor pro vyjádření a reflexi vlastních občanských postojů či rozvíjení citlivosti k umění a vůbec ke světu,“ sdělil Martin Bernátek.

Programovou nabídku bude sestavovat klubová rada spolu s jednotlivými divadly. Kromě Moravského divadla a Moravské filharmonie se zapojilo Divadlo Tramtarie, Divadlo na cucky, Divadlo na Šantovce nebo Muzeum umění.

Klubová karta bude stát několik set korun

Klub by mohl v budoucnu zvát i na výstavy, koncerty nebo do kina, uvažuje se také o spolupráci s festivalem Divadelní Flora.



Fungovat by měl začít s novou sezonou v září 2021. Na výběr bude měsíčně několik představení. Cena klubové karty zatím není daná, mladé diváky by ovšem neměla příliš zatížit.

„Kartička bude stát několik set korun, určitě to nebude vysoká částka. Člen bude mít slevy na vybraný a lákavý program. Některá představení budeme vázat k doprovodnému programu, uspořádáme třeba besedu s dramaturgem, diskusi po představení, speciální workshop k dané inscenaci,“ řekla za klub studentka Marie Chocholová.

„Klub by měl poskytovat něco víc než jen slevu na vstupenku. Bude to i prostor, kde se můžeme o divadle bavit, přemýšlet o něm,“ dodala.

Martin Bernátek se domnívá, že klub může přiblížit kulturu všem, kdo o ni stojí. „Měl by přispět k tomu, aby na kulturu mohli i ti, pro které není nyní cenově dostupná, nemají s ní zkušenosti a jsou z různých důvodů vyloučení z toho, co má být z podstaty veřejné,“ míní.

Arter Olomouc dosud nemá vizuální podobu, Moravské divadlo proto uspořádalo soutěž na logo.