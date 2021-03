Olomoucké divadlo uvede online hru o domu proměněném v žalář a právu volby

Působivé představení, kterému podle divadelníků dává nynější lockdown zcela nový rozměr, bude zpřístupněno od páteční 20. hodiny do nedělní půlnoci. Vstupenky se základní cenou sto korun je možné koupit na webu divadla nejpozději hodinu před pátečním zpřístupněním.

„Dům Bernardy Alby je strhující příběh o strachu, sesterské i mateřské lásce, síle pomluv a vášni, jež boří i ničí, když nedostane prostor, který žádá. Inscenace řeší i to, co udělá s člověkem, když je uzavřen v domě, kde má vše, ale schází mu to nejdůležitější – svoboda,“ shrnula režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová.

Příběh vyprávěný prostřednictvím vdovy Bernardy, která spoutala život svých dcer nejpřísnějšími zásadami a společný domov tak s neskrývanou hrdostí proměnila v doživotní žalář, měl v Moravském divadle premiéru už 24. ledna loňského roku. Kvůli protiepidemickým opatřením se ale doposud dočkal jen sedmi repríz, přičemž poslední uvedení bylo 8. října.

„Po pozitivních ohlasech na nedávné on-line uvedení baletu Sólo pro tři jsme se rozhodli zprostředkovat našim divákům a příznivcům další mimořádný vizuální zážitek, jakým Dům Bernardy Alby bezesporu je,“ uvedl ředitel David Gerneš a doplnil, že přenosem se divadlo připojuje k oslavám Světového dne divadla, který připadá na sobotu 27. března.

„Budeme rádi, když on-line přenos inscenace, která se setkala s přízní kritiky a obsadila i titulní stranu Divadelních novin, zaujme další publikum nebo potěší ty, kteří se na představení chystali a jejich plány překazilo nařízení o uzavření divadel. Snad se už brzy sejdeme s diváky v hledišti a oni si vychutnají náš repertoár naživo,“ dodal.