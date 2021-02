Chystá festival, který se nemusí konat. Nelze se vzdát a jen čekat, říká

Je v koronavirové době snazší oslovit umělce a domluvit se na koncertu, když nyní „živá“ kultura prožívá velkou krizi?

Neřekl bych. Jednání o programu na letošní rok jsme začali už v létě 2020, což byla doba hojnosti a vše se zdálo být na nejlepší cestě k normálnějšímu kulturnímu životu. Takže současná situace se do přípravy nového ročníku festivalu nijak nepromítala. Nikdo v létě netušil, že se pandemie rozhoří s ještě větší intenzitou a všechno včetně kultury se znovu stopne. Věříme, že léto bude stejně jako loni přívětivější.

Jak těžké je cokoli plánovat, když nevíte, jestli a kdy vláda uvolní restrikce?

Je to neuvěřitelně těžké. Jednak nevíme, kdy se situace uklidní a kdy – a jestli vůbec – bude možné přivítat posluchače. Na druhou stranu ale nemůžeme jenom čekat a už dopředu všechno vzdávat. Musíme zkrátka věřit, že se situace zlepší. Proto se snažíme dělat vše stejně jako v jiných letech a připravit patnáctý ročník tak, abychom divákům nabídli ty nejlepší umělecké zážitky.

Takže máte kompletně připraven celý letošní ročník? Jak to bude s lístky?

Ano, a ani to nemůže být jinak, pokud chceme v létě náš festival znovu uskutečnit. V březnu zahájíme prodej vstupenek. Nevíme, zda a jaká omezení budou v létě při pořádání kulturních akcí platit. Proto zatím půjde zřejmě do prodeje jen část lístků, abychom mohli řešit případné omezení kapacity sálu. Ale na rovinu říkám, že některé koncerty s kapacitním omezením v hledišti nebude možné uskutečnit. Je také možné, že se festival nebude moci uskutečnit vůbec, ale teď nechci předjímat.

Na jakých místech bude letos hudba festivalu znít?

Již tradičně pořádáme koncerty v klášterním kostele v Šumperku, v kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní Jeseník, na zámku ve Velkých Losinách a Bludově, v kostele svatého Michaela v Maršíkově, v kulturním domě v Rapotíně, v lázních v Karlově Studánce, ale také v Tančírně v Račím údolí u Javorníku, v katedrále i atriu augustiniánského kláštera ve Šternberku nebo v Kulturním domě Skleník v Loučné nad Desnou. Snažíme se náš festival rozprostřít do široké oblasti od severu regionu po Olomoucko a nabídnout lidem klasiku v tom nejlepší podání.

Klášterní hudební slavnosti Původní myšlenka byla oživit festivalem letní měsíce, kdy se v Šumperku a širokém okolí nekonala žádná akce z oblasti klasické hudby. Další pohnutkou bylo využití zrenovovaný klášterní kostel v Šumperku a snaha uvést zde v život hudební díla většího rozsahu, která v běžné koncertní sezoně neměla šanci na provedení. Název akce odkazuje na to, že koncerty jsou složené především ze sakrálních skladeb, jež jsou spojeny s církevními objekty, kde se nejčastěji konají. O zájmu posluchačů svědčí to, že návštěvnost se rok od roku zvyšuje.

Je ve hře i varianta, že by se koncerty přesunuly kvůli pandemii do online prostoru?

S tím nepočítám. Lidé jsou přesyceni koncerty online a ani z uměleckého hlediska tomu nefandím. Pevně věřím, že se léto na nás usměje a festival proběhne dle plánu. To znamená v důstojných prostorách, které jsme pro koncerty vybrali.

Odhalíte dramaturgii letošního ročníku festivalu?

Bude se jím prolínat téma „Česká hudební rozmanitost“. Chceme se zaměřit na českou interpretační špičku, dále představit díla českých autorů v konfrontaci jejich současníků v Evropě, ale také dáme prostor vlastní tvorbě současných umělců. Určitě se můžeme těšit na koncert patronky festivalu, harfistky Jany Bouškové, která pozvala ke spolupráci houslistu Josefa Špačka, koncertního mistra České filharmonie. Soubor Musica Florea je v roce 2021 rezidenčním souborem festivalu a představí se na dvou koncertech. Na jednom z nich zazní také Mozartovo Requiem. Představíme českou barokní operu v replikách původních kostýmů i kulis, mezi velká lákadla mohou patřit i koncerty Gabriely Vermelho nebo souboru Clarinet Factory.

Koho považujete v letošním roce za největší hvězdu a proč?

Jsem rád, že jsem se mohli dohodnout s Radkem Baborákem. Radek před lety ukončil angažmá prvního hornisty Berlínské filharmonie a má nyní pouze vlastní projekty. S jedním originálním přijede také na Klášterní hudební slavnosti, bude to koncert pouze pro sólový lesní roh, což je unikátní záležitost. Také se těším na koncerty našeho rezidenčního souboru Musica Florea, protože hudba na originální historické nástroje zní nádherně – a především jinak nežli na nástroje moderní.

Takový festival se neobejde bez sponzorů. Jak se dívají na nejistou situaci, kdy při nejlepší vůli nejste schopni garantovat, zda se koncert, na nějž mají přispět, opravdu uskuteční?

Ze strany našich potenciálních partnerů cítím velkou nejistotu, zdráhají se slíbit finanční podporu. Nedivím se jim, ale o to je to poté těžší pro nás pořadatele. A zase, nechci přenést většinu nákladů na návštěvníky koncertů. Není cílem prodávat vstupenky za 1 500 korun na koncerty, abychom je vůbec mohli zaplatit. O to mám větší radost, když se nám podaří tradiční sponzory přesvědčit a podporu festivalu zajistit a že se taky i v dnešních těžkých časech objeví někdo další, kdo chce kulturu podpořit. A pochopitelně je pro nás velmi důležitá i podpora Olomouckého kraje a rovněž jednotlivých měst našeho festivalu.