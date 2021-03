Plán na zábor půdy pro biomedicínské centrum u Hněvotína definitivně padl

Olomoucké hejtmanství nepodá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, který v únoru zrušil část zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Ty umožňovaly zábor 44 hektarů orné půdy u Hněvotína pro stavbu velkého centra.

Investor tak u Hněvotína nemůže začít s přípravou stavby. Na tom, že se kraj nebude odvolávat, se dnes dohodli krajští radní.

„Jednalo se o zábor nejkvalitnější půdy o rozloze zhruba šedesáti fotbalových hřišť. S rozhodnutím soudu proto Olomoucký kraj souhlasí a nebude proti němu podnikat žádné právní kroky,“ sdělil hejtmanův náměstek Jan Šafařík (Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj). Dodal, že případné podání kasační stížnosti by podle právníků hejtmanství stejně mělo jen minimální šanci na úspěch.

Olomoucký krajský soud zrušil část zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v polovině února. Vyhověl správní žalobě Hněvotína, který s tímto obřím developerským projektem na zemědělské půdě v těsném sousedství obce nesouhlasí.



„Jsme spokojení. Před krajskými volbami někteří politici Hněvotín navštívili a slíbili nám podporu. Nedávno rozhodl krajský soud a my jsme čekali, jak se zachová kraj. Jsme rádi, že to takhle dopadlo,“ reagoval starosta Hněvotína Jaroslav Dvořák.

Zábor 44 hektarů úrodné půdy u Hněvotína předloni v září umožnilo krajské zastupitelstvo, jež schválilo aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Hněvotín měl tuto aktualizaci zapracovat do svého územního plánu, což by usnadnilo investorovi uvést záměr v život. Obec centrum nechtěla, loni proto podala správní žalobu na kraj a u soudu uspěla.



Hněvotín se nebrání jednání o menším centru

Soud verdikt zdůvodnil tím, že veřejný zájem na stavbu biomedicínského a biotechnologického centra v tomto případě nepřevažuje nad ochranou zemědělského půdního fondu. Soud také přiznal Hněvotínu právo ovlivňovat životní prostředí ve svém okolí.

Krajští úředníci zastupitelům předloni doporučili námitky Hněvotína vůči záboru zemědělské půdy zamítnout. Argumentovali tím, že krajský úřad je vázán dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně této strategické plochy, která připouští zábor až 44 hektarů půdy ve veřejném zájmu.

K vybudování biomedicínského centra se před lety v memorandu přihlásily Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio a developerská společnost Gemo. Univerzita později informovala, že se na přípravě projektu už nepodílí.

Hněvotín se nicméně nebrání výstavbě menšího centra. „My se tomu nebráníme, pokud by se plán změnil. V takovém rozsahu to nebylo správné. V zahraničí v Rakousku, Švýcarsku nebo Španělsku jsou biomedicínské parky maximálně na třech čtyřech hektarech. Pokud by kraj chtěl, zatvrzelí nejsme, ale nechceme si haly pustit blízko k obci,“ řekl starosta Hněvotína Dvořák.