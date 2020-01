Roky zvažovaná cyklostezka z Olomouce do Prostějova dostává první obrysy

Pokud se chce v současné době někdo vydat na kole z Prostějova do Olomouce, čeká ho velmi komplikovaná a na mnoha místech také nebezpečná cesta po frekventovaných silnicích.

O cyklostezce, která by dvě největší města v Olomouckém kraji spojila, se mluví už patnáct let, ale zatím se nic moc nedělo. V uplynulých měsících však celý plán dostal nový impulz.



„Lidí, kteří by pravidelně jezdili z Prostějova do Olomouce, zatím tolik není, ale kdyby se trasa spojila v jeden ucelený tah, přilákala by nové zájemce a začala by fungovat také mezi jednotlivými obcemi, které řeší spádovost a pravidelné dojíždění,“ vysvětluje cyklokoordinátor Olomouckého kraje Petr Smítal.

Podobné to bylo, když se budovalo spojení pro cyklisty mezi Šternberkem a Olomoucí. Postupně se propojovaly jednotlivé obce a dnes už si lidé cestování bez této cyklostezky neumí představit.

„Znám cyklisty, kteří dojíždějí do Olomouce každý den. Žádná vzdálenost není nepřekonatelná,“ je přesvědčený cyklokoordinátor.

Přes Vrbátky nebo Olšany

Pro trasu mezi Prostějovem a Olomoucí nyní existují dvě hlavní varianty. Jedna vede přes obec Vrbátky.

„Naše poloha je přesně na půli cesty mezi Prostějovem a Olomoucí a dnes neexistuje rozumné spojení mezi oběma městy čistě pro milovníky kol, aby se mohli vydat po nějaké pěkné cestě,“ popsal starosta Vrbátek Pavel Novotný.

„Mluví se o tom snad už patnáct let. Tak jsme se rozhodli, že začneme směrem na Prostějov,“ dodal.

Obec si zadala zpracování technické studie, která by měla být hotová v první polovině příštího roku. Pak se Vrbátky musí domluvit s Prostějovem, kdo si vezme stavbu na starost a kdo bude žádat o dotace.

Šest a půl kilometru dlouhá stezka by vedla poblíž železniční trati, většinou na katastru Prostějova. Pokud by vše šlo dobře, už letos by podle starosty mohl být zpracovaný projekt.

Technická studie je poměrně podrobná zpráva, která mapuje problémy na trase a veškeré majetkoprávní poměry. K projektu je pak už jen malý krok. Podle cyklokoordinátora Smítala jsou na trase z Prostějova do Vrbátek pouze dva soukromé pozemky, jinak jde o pozemky drah, takže by neměl nastat větší zádrhel.

Cyklostezka má podporu měst i kraje

Druhá varianta cyklostezky vede přes Olšany. Na této trase obec Bystročice nedávno otevřela stezku do Nedvězí a uvažuje o protažení do Olšan. Odtud by trasa na Prostějov mohla vést například kolem staré silnice.

„Trasa přes Vrbátky okolo kolejí má však obrovskou výhodu, že leží téměř na rovině. Jízda po takové cyklostezce by byla komfortní,“ podotkl Smítal.

Olomouc i Prostějov projekt bezpečného cyklistického spojení obou měst nepodceňují.

„Součástí odboru strategie a řízení na magistrátu je rovněž krajský cyklokoordinátor, takže město na propojení Olomouce s Prostějovem pracuje a podporuje ho,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

„Výstavbě cyklostezky mezi Prostějovem a Olomoucí se věnujeme dlouhodobě, její vznik iniciovala také komise rady města pro dopravu. Celou věc řešíme s krajským cyklokoordinátorem, protože město Prostějov může ovlivnit pouze cyklostezky na svém území,“ uvedl náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Olomoucký kraj nedávno oznámil, že příští rok chce na výstavbu cyklostezek v regionu dát až 18 milionů korun. O peníze budou moci požádat obce i města.

„Pro příští rok je to na stavbu cyklostezek nejvíce peněz za poslední čtyři léta,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.