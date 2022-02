Krejčí má po příletu do Číny pozitivní test, Pešán doufá v jeho návrat k týmu

Nyní se bude čekat na výsledek konfirmačního testu. Záviset bude na takzvané „Ct hodnotě“. Pokud se Krejčí dostane do určitého rozmezí, měl by být braný pouze jako blízký kontakt. Tím pádem by mohl trénovat i hrát, jen by častěji podstupoval testování.

„Po příletu měl David Krejčí pozitivní test, takže on a jeho nejbližší kontakty zůstali ve vesnici. Myslím, že to nic neznamená, protože to samé se nám už stalo s Tomášem Hykou. Doufám, že je to pouze jen vystřelená hodnota,“ sdělil novinářů kouč Pešán.

Karel Knap @Karel_Knap David Krejci mel po priletu pozitivni test. Trener Pesan veri, ze pristi test vyjde negativni a ze se DK pripoji k tymu. oblíbit odpovědět

Pozitivní test měl také náhradník Jan Ščotka. Dočasně mimo hru je i další z rezervních hokejistů Matěj Blümel, jenž přišel s pozitivními hráči nejvíce do kontaktu.

Stále ještě v Česku jsou brankář Šimon Hrubec s útočníkem Michaelem Špačkem, kteří mají také problémy s koronavirem. Podle Pešána by uvažovaná gólmanská jednička národního týmu měla do Pekingu odcestovat v pátek, u Špačka je situace složitější. „Budeme čekat pár dnů, jak se bude situace vyvíjet a pak se rozhodneme, zda ho vůbec do Pekingu povoláme nebo ne,“ řekl Pešán.