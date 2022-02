Covid nepustil na první trénink hokejistů Dánska v Pekingu šest hráčů

Do izolace museli útočníci Matthias Asperup a Nick Olesen. U dvou náhradníků a obránce Markuse Lauridsena z Malmö a útočníka Mikkela Boedkera z Lugana, který má na kontě přes 700 zápasů v NHL, by mělo jít jen o falešně pozitivní výsledky.

Dánové proto věří, že budou brzy zpět s týmem. „Naštěstí to vypadá, že u čtyř šlo o falešně pozitivní výsledek, takže doufáme,“ citovala agentura AP útočníka Franse Nielsena z Eisbärenu Berlín. „Neřekl bych, že nás to vystrašilo, ale pořád jste v napětí, jestli přibudou další,“ dodal bývalý hráč New York Islanders nebo Detroitu.

„Samozřejmě, že mě to naštvalo, protože jsme chtěli nacvičovat přesilové hry, ale měli jsme mimo tři nebo čtyři hráče, se kterými jsme počítali. Ale tak to prostě teď je a musíme se s tím smířit,“ prohlásil Ehlers.

Dánové se na olympiádu kvalifikovali poprvé v historii a premiéru pod pěti kruhy si odbydou příští týden ve středu proti české reprezentaci. „Myslím, že všechny týmy se teď především modlí a doufají, že turnajem projdou bez velkého počtu nakažených hráčů,“ uvedl Nielsen.