Do Pekingu odletělo dalších 15 hokejistů. Chybějí Hrubec a oba Špačkové

Do Pekingu odcestovala další patnáctka hráčů hokejové reprezentace. Vedle nich zamířili do dějiště olympijských her také generální manažer Petr Nedvěd, asistent trenéra Martin Straka a další členové realizačního týmu. Na povolení k odletu stále marně čekají brankářská jednička Šimon Hrubec s útočníkem Michaelem Špačkem a také jeden z asistentů Jaroslav Špaček.